Mexicana relata cómo logró sobrevivir a la estampida en Seúl

Mexicana revela cómo sobrevivió a la estampida en Seúl.

El 29 de octubre el barrió de Itaewon celebraba Halloween, cuando se reportó una fatídica estampida que dejó a 154 personas muertas y otras 149 heridas, entre las asistentes a dicho evento se encontraba Juliana Velandia, mexicana que relató el terror que vivió en el corredor comercial.

La joven estudiante de medicina contó que estuvo alrededor de 30 y 40 minutos entre el tumulto de gente, en los que se le dificultaba respirar.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que miles de personas en su mayoría jóvenes, se habían reunido a celebrar Halloween, en uno de los corredores comerciales más populares del centro de Seúl, donde se encuentran restaurantes, pubs y centros nocturnos, donde se registró la estampida.

Mexicana sobrevivir a la estampida de Seúl

Mexicana logró sobrevivir en la estampida en Seúl.

Juliana Velandia quién había acudido al corredor comercial junto a una amiga, relató que se encontraban disfrazadas con la intención de celebrar Halloween y fue alrededor de las 22:00 horas cuando se registró la estampida, ante el gran número de personas que se encontraban en el lugar.

“Nos empezaron a empujar y a empujar. El callejón es una pendiente hacia abajo y nosotras estábamos hasta arriba, donde comenzó todo. En algún punto, entre los empujones, perdí de vista a mi amiga” dijo.

La joven de 23 años relata la angustia que vivió al encontrarse “aplastada” entre el gran número de personas, misma que le dificulta respirar: “Mis pies ya no tocaban el suelo porque había cuerpos debajo de mí. Llegó un punto en que no podía respirar y pensé ‘okay, ya me toca a mí, aquí se acaba todo”.

Fueron entre 30 y 40 minutos los que permaneció entre las personas y presenció el cuerpo de varias víctimas y gracias a su instinto de supervivencia y la ayuda de un joven logró salir con vida, para luego poder reencontrarse con su amiga.

“Le debo la vida al muchacho coreano que me jaló del brazo y me rescató. Yo nunca estuve con los paramédicos. Quien me rescató fue un civil que pasaba por la calle y entró al lugar a ayudar”.

¿Qué provocó la estampida en Corea del Sur?

Sobrevivientes revelan que a diferencia de años anteriores no acudieron elementos de seguridad.

Según los reportes alrededor de 100.000 personas acudieron a dicho lugar, en donde a diferencia de años anteriores no había seguridad.

Las autoridades se enfrentan a fuertes cuestionamientos sobre la ausencia de normas de seguridad y las medidas de control frente al gran número de personas que se encontraban.

Por su parte, la sobreviviente mexicana a la estampida reveló que pese a la dsgracia por el momento no tiene planes de regresar a México, ya que se encuentra como estudiante de intercambio de Seúl.

