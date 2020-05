Mexicali se convierte en la tercer ciudad de México con más casos de coronavirus

Mexicali se ha posicionado como la tercer ciudad de México con más casos de coronavirus, luego de registrar 1.842 personas contagiadas, informó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en el estado de Baja California.

Durante la videoconferencia diaria para informar sobre el Covid-19, detalló que en Baja California, suman un totoal de 4.082 casos confirmados, de los cuales 670 han muerto como consecuencia de la enfermedad.

Alonso Pérez Rico añadió que la segunda ciudad de Baja California más afectada por la pandemia es Tijuana con 1.822 casos confirmados, seguido Ensenada con 190, Tecate con 149, Playas de Rosarito con 53, San Quintín con 21 y finalmente San Felipe con cinco.

Respecto al número de muertes registradas a causa de la pandemia en Baja California, las autoridades de salud dijeron que 451 han sido en Tijuana, 154 en Mexicali, 33 en Ensenada, 22 en Tecate, siete en Playas de Rosarito, tres en San Quintín y una en San Felipe.

Mexicali concentra casi el 50 por ciento de los casos de coronavirus en Baja California.

Aun con estas cifras, Pérez Rico aseguró que la curva de contagios va a la baja en el estado, sin embargo "no se deben relajar las medidas de distanciamiento social; no realizar reuniones, no salir a la calle si no es estrictamente necesario, y reforzar las medidas de higiene personal", precisó.

Redoblan medidas para disminuir contagios de Covid-19 en Mexicali

Ante esta situación, las autoridades municipales de Mexicali, anunciaron el viernes una serie de cambios en los horarios de los establecimientos comerciales. Ahora deberán cerrar a partir de las 19:00 horas, además impusieron la restricción de un máximo de dos personas por vehículo en circulación y el uso obligatorio de cubrebocas.

Sin embargo, las autoridades reconocen que pocas son las personas que han seguido las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud para disminuir la curva de contagios de coronavirus en todo el estado.