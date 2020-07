Metro Zócalo funcionará este martes hasta las 17 horas

Este martes 14 de julio, la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro funcionará en un horario especial, mientras que las estaciones Merced de la Línea 1, y Allende de la Línea 2, continuarán cerradas como parte de las acciones integrales establecidas por las autoridades de la Ciudad de México en el marco de la pandemia del Covid-19, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Horario especial para la estación Zócalo

De acuerdo con la información que dio a conocer a través de sus redes sociales, la estación Zócalo comenzó a operar a partir de las 11:00 horas y finalizarán los servicios a las 17:00 horas de este martes, por lo que exhortó a los usuarios tomar las previsiones correspondientes.

Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo exhortó a los usuarios a no bajar la guardia en las medidas de autocuidado y prevención, como permanecer en casa a menos de que sea necesario salir, usar cubrebocas y caretas en caso de transportarse en el Metro con el objetivo de no contagiar y no contagiarse con el nuevo coronavirus.

Recomendaciones para viajar en el Metro

Es preciso recordar que con antelación el organismo presentó cinco reglas para ingresar y viajar en el Metro, las cuales son: uso del cubrebocas obligatorio, el cual deberá cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla, asimismo los exhortó a usar careta, ya que ésta brinda un nivel de protección mayor para prevenir contagios.

El uso de gel antibacterial durante el trayecto por la Red, luego de sujetarse de los pasamanos y estructuras metálicas, así como evitar durante este tiempo, llevarse las manos a la cara y posteriormente, al llegar al lugar de destino, lavarse las manos con agua y jabón.

Asimismo les recordó permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono celular. La acción está encaminada a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al hablar, y con ello reducir la posibilidad de contagio en espacios cerrados.

En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la zona de la nariz y boca con el ángulo interno del codo, así como evitar ingerir o compartir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón, así como en las zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos.