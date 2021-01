Metro CDMX: Reportan inundaciones de aguas negras en estaciones de la Línea 1.

Se reportan inundaciones en estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). En redes sociales comienza a circular un video en el que se logra apreciar supuestamente las instalaciones de la estación Balbuena repletas de aguas negras, llegando incluso hasta las escaleras.

En dicho material audiovisual, un presunto trabajador del Metro informa que la inundación es por aguas negras de los cárcamos. De hecho, en las imágenes difundidas se puede ver que éstas alcanzan hasta 12 escalones de una escalera de la estación, las escaleras eléctricas y que se encuentran a punto de tocar el plafón de la salida.

La Verdad Noticias informa que, aparentemente, esta inundación de aguas negras es consecuencia de la falta de operación de las cisternas, lo cual también está provocado por la falta de energía eléctrica posterior al incendio que se presentó el pasado 9 de enero en oficinas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante su informe diario, Florencia Serranía señaló que estaciones de la Línea 1 se desazolvaron ya que se inundaron con el agua que se guarda en las cisternas de las estaciones, pues no había energía eléctrica. No obstante, no dio más detalles sobre qué otros puntos se inundaron o cuáles fueron las afectaciones totales.

En ese tenor, la funcionaria capitalina indicó: “Ahora estamos enfocados totalmente en instalaciones fijas, en vías, en instalaciones eléctricas, electrónicas y las instalaciones hidráulicas".

"Eso es importante ya que la línea ha estado parada 12 días y sin luz, pues tenemos que desalojar las cisternas de agua que reciben agua de diferentes edificaciones que están sobre la Línea 1 y que ya empezamos el desazolve y vamos en buen curso en esa parte”, reiteró.

A su vez, la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que se implementará un sistema de telemetría para reanudar el servicio en la Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán, con un total de 10 trenes, el 25 de enero.

