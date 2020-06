Meta de vigilancia epidemiológica de Covid-19 no es contar casos: López-Gatell

Este viernes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell destacó durante su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que en ningún país del mundo tiene un conteo de los casos reales del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, por lo que señaló, que esto no incide en las acciones que se toman para atender la emergencia sanitaria para atender la pandemia.

El funcionario recalcó ante los gobernadores y la jefa de Gobierno que la meta de vigilancia epidemiológica, no es el costo de casos registrados en el país, el cual hasta el momento superan los 165 mil contagios.

Durante la video conferencia explicó que “en ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia, pero en México tenemos como preferencia decirlo explícitamente. No voy a criticar a los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras en otras partes del mundo estén tan convencidos de esta idea para decirlo explícitamente, a pesar de que es cierto, ni en el número de casos, ni en el número de muertes.

López-Gatell analiza semáforo por entidad

El subsecretario, Hugo López-Gatell señaló que tras la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, se acordó que ante de hacer oficial el anuncio de los semáforos por entidad, a fin de que estos determinen el riesgo de contagio de Covid-19, se dará un espacio para que los mandatarios analicen y revisen la propuesta de la Secretaría de Salud a fin de considerar futuras posturas.

Reunión Virtual de Trabajo de la #CONAGO con Funcionarios del Gobierno de México #BajaCaliforniaSur pic.twitter.com/IqfFPdeaet — CONAGO (@CONAGO_oficial) June 18, 2020

Por lo anterior, el funcionario indicó: “anticipándose a las filtraciones, si se filtra un documento que dice este es el semáforo del próximo lunes, no lo es. Daremos un espacio a que en los Gobiernos se revise la información y haya una réplica de lo que falta considerar, antes de hacer el anuncio oficial”.

En ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia de #COVID19; en México lo decimos explícitamente. Esto no entorpece la posibilidad de identificar los patrones de ocurrencia. pic.twitter.com/7Ypx1xjERH — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 19, 2020

Estados en alerta por Covid-19

Colima vive el peor momento de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, ante el incremento de casos y pacientes graves, por lo que la reapertura de negocios no esenciales tendrá que aplazarse como medidas preventiva para evitar que el virus se siga propagando.

Durante la reunión virtual celebrada a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores y presidida por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (Segob), las autoridades federativas analizaron la situación de riesgo que enfrenta la entidad por la pandemia.

Compartimos las proyecciones de las curvas epidémicas locales. En el Valle de México hay una actividad epidémica importante. Muestran tendencia descendente Tijuana, Baja California; Cancún, Quintana Roo; Cuernavaca, Morelos y Oaxaca, Oaxaca. pic.twitter.com/Gjk78tHnZ0 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 18, 2020

El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez detalló este viernes que ante el aceleramiento de casos hospitalizados de pacientes con Covid-19 el semáforo epidemiológico del gobierno federal mantendrá a Colima en color rojo, es decir, en riesgo máximo de contagios.