Meseros desempleados por COVID-19 piden limosna en Paseo de la Reforma.

Miles de mexicanos se han visto afectados económicamente ante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, por lo que han tenido que buscar el sustento para sus casas. Tal es el caso de José Luis Guzmán, un hombre de 52 años, quien trabajaba como mesero en una cantina de la Ciudad de México, pero desde que ésta cerró, no tiene empleo y sale a pedir limosna a las calles.

Es de señalar que Don José reside próximo al metro Ecatepec, y sale de su casa alrededor de las 8 de la mañana para estar arribando a las diez en el cruce que se ubica hacia la puerta del Bosque en Chapultepec, a un costado de la Estela de Luz en avenida Paseo de la Reforma.

Por COVID-19, meseros de CDMX piden limosna

“Estiro mi gorra, para no acercarme a los conductores. Me atreví a pedir porque no tuve oportunidad en otros lados. Muchos restaurantes que ya pueden operar, me han cerrado la puerta por mi edad, y otros no me pueden emplear, pues ya tienen a su plantilla base y no cuentan con nóminas más para mí”, detalló al medio Milenio.

Bajo ese contexto, el mesero de banquetes externó con preocupación: “Las deudas ya me alcanzaron, no puedo pagar la renta desde el mes de diciembre, pago mil 500 pesos, de los cuales, en ocasiones, ni alcanzo a juntarlos a la semana. ¿Qué le digo a mi rentera?, ¿Qué me siga esperando más meses? No va a querer, al rato me va a correr”.

Cabe mencionar que Don José se hizo viral en redes sociales, en donde una usuaria solicitaba a la comunidad que cuando lo viera, lo ayudaran con lo que pudiesen, pues el adulto mayor es la cabeza de la casa, mantiene a uno de sus hijos y a su esposa, que apenas el año pasado sufrió dos infartos, por lo que ahora tiene que juntar dinero también para el medicamento de ella.

“A diario tengo que llevar mínimo para la comida del día de mañana, si no mi esposa no come o mi hijo, tengo que chingarle, pero sé que el día de mañana, alguien me dará un trabajo digno en lo que se compone todo esto”, señaló.

“No es nada fácil estar aquí parado, el sol es muy fuerte y me nortea, pero trato de ser positivo y no dejarme vencer, tengo que luchar por ellos, porque son mi fuerza”, sonrió.

Meseros desempleados por COVID-19 piden limosna en Paseo de la Reforma.

