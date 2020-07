Meseros de Veracruz botean para llevar el sustento a sus casas| AVC Noticias

Luego de permanecer casi cinco meses sin trabajo, algunos meseros del municipio de Río Blanco, localizado en la zona centro del estado de Veracruz, comenzaron a botear en las principales calles de la ciudad para llevar el sustento a sus casas.

El trabajador añadió que pese a que otorgan dulces o globos a la ciudadanía a cambio de su apoyo, las personas ya comienzan a molestarse por el tiempo que han permanecido en el sitio par juntar dinero.

"La sociedad gracias a Dios sigue dando pero ya también está chocada porque ya también sube el vidrio, ya también está molesta porque ya es mucho tiempo que nosotros estamos boteando", dijo el representante de la Unión de Meseros de Río Blanco y la región, Alejandro de la Fuente.

"No es mentira nosotros ya vamos dos semanas que no hemos podido juntar para entregar despensa, con eso le digo todo... no hemos podido juntar para dar una despensa. Antes nos llevábamos 150 pesos cada uno de nosotros, ahora al día logramos recolectar 60 o hasta 50 pesos al día", añadió.

Meseros sin comida para sus familias

Alejandro de la Fuente dijo que durante las primeras semanas lo recolectado les alcanzaba para hacer despensas y entregarlas a todas las familias de los trabajadores afectados, pero debido a la escasez de recursos, ahora ya no han logrado otorgarlas.

"Juntábamos y comprábamos arroz, frijol, aceite y demás despensa y repartíamos las despensas, y lo que nos sobrará lo ocupábamos en partes iguales para gastos como el pago de luz, gas y tortillas".

El trabajador recordó que desde el pasado 22 de febrero cuando inicio la contingencia, se cerraron los banquetes y por ende los eventos sociales, por lo que desde esa fecha se encuentran sin trabajo.

Veracruz es una de las 10 entidades del país más afectadas por la pandemia de coronavirus.

"Nosotros fuimos los primeros que nos quedamos sin trabajo, fuimos los primeros a los que nos dijeron ya no hay fiestas ya no hay reuniones ya no hay eventos, son cinco meses que llevamos sin trabajo.

“Algunos hemos ido a trabajar en otras cositas, pero hemos tenido problemas porque nos están agarrando por hambre, recientemente tuvimos problemas con una recicladora que no le quería pagar su salario a cinco de nuestros compañeros, se llevaron a cinco de nosotros y a la mera hora ya no iba a pagar, tuvimos todos los compañeros ir a las puertas de la recicladora para que pagara, nos están agarrando por hambre", finalizó.

Con información de AVC Noticias