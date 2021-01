Menor movilidad y COVID-19 ayudan a bajar 32.8% delitos en Ciudad de México.

El 2020 cerró con un decremento de 32,8% en los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, especialmente en los delitos cometidos a bordo de transportes públicos, de acuerdo a información de las autoridades de seguridad capitalinas.

Presentado por las autoridades, el resumen de la incidencia delictiva 2020, muestra que, a comparación del 2019, el robo pasajero a bordo del metro fue el delito con mayor cambio porcentual (-72%). Le siguen el robo a negocio con violencia (-62%), robo a pasajero a bordo de microbús (-54%), robo a pasajero a bordo de taxi (-47%) y el robo a cuentahabiente (-45%).

La Verdad Noticias informa que, también se presentó una disminución en delitos de bajo impacto (-44%), robo a transeúnte (-34%) y homicidio doloso (-18%). Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, puntualizó que las bajas en estos actos tienen relación con la disminución de la movilidad en la Ciudad de México debido a las restricciones por la pandemia.

Baja índice delictivo en CDMX por COVID-19

No obstante, esto no debe demeritar el trabajo y esfuerzo hecho por las dependencias de seguridad pública, señaló. Trascendió que, el feminicidio no figuró en el resumen de incidencia delictiva del 2020, así como tampoco los secuestros o los abusos sexuales. Según Sheinbaum Pardo, se dará un informe aparte, pero adelantó que las cifras de violaciones fueron similares a las de periodos anteriores.

Quien funge como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, hizo hincapié respecto al informe especial de delitos por violencia de género y agregó que se está planeando construir un nuevo Centro de Justicia para la Mujer en la alcaldía Magdalena Contreras, en apoyo y coordinación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Menor movilidad y COVID-19 ayudan a bajar 32.8% delitos en Ciudad de México.

RECOMENDACIÓN: Por COVID-19, México perdió más de 647 mil empleos formales en 2020

Por otro lado, García Harfuch, comentó que en relación a la Estrategia de Seguridad de 2021 se van a priorizar las acciones en cinco delitos: homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículos sin violencia, robo a pasajero/conductor con violencia y robo a casa habitación con violencia.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.