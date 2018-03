Menor de edad muere al chocar la camioneta de su padre

Señalan que el menor tomó sin permiso la camioneta de su papá, la manejó a exceso de velocidad y chocó

En las cercanías de San Miguel de Allende, Guanajuato, un accidente enlutó a una familia después de que el pequeño de once años tomara sin permiso las llaves de la camioneta de su padre, invitara a dos amigos a pasear y, tras perder el control por la alta velocidad, se estrellara contra un árbol. El pequeño, originario de la comunidad San José de Viborillas, murió prensado en el interior del vehículo, mientras los otros dos menores, uno de diez y otro de nueve años, resultaron lesionados. El padre del menor indicó que no supo cómo pudo apoderarse de las llaves de la camioneta, pero sobre todo, confirmó ante las autoridades que su hijo no sabía conducir. El accidente se produjo en la carretera de San Miguel de Allende a doctor Mora. Los pequeños amigos fueron llevados al hospital, de acuerdo con el reporte del diario Correo.