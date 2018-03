Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Menor de edad denuncia robo de despensas y el gobierno ¿Se le va encima? Una adolescente expresó en Facebook su inconformidad por el manejo que la síndica Laura Guzmán Cruz daba al reparto de las despensas recibidas para apoyar a los afectados por los sismos. Dos días después de publicar el mensaje, Iris C. recibió un citatorio en el cual se le pedía que acudiera a las instalaciones de la sindicatura municipal el día miércoles 11 de octubre para “tratar un asunto a través de la conciliación”. Hoy, la organización internacional Oxfam México llamó a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Morelos y Puebla a aprender de la situación de emergencia que se vivió para “reconstruir mejor” y pidió no politizar la ayuda. Autoridades del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, citaron a declarar a Iris C. una menor de edad que denunció a través de su perfil de Facebook el robo de despensas destinadas para apoyar a los damnificados de los sismos del mes de septiembre. La adolescente expresó en Facebook su inconformidad por el manejo que la síndica Laura Guzmán Cruz daba al reparto de las despensas recibidas para apoyar a los afectados por los sismos.

“Vaya hambre de esa señora ya es hora de que le den su estate quieto”, escribió la joven en sus redes sociales el pasado 4 de octubre.

“Nos parece deleznable que se intimide a Iris C. y se violente su derecho legítimo a expresar o comunicar públicamente su preocupación e impresiones acerca de lo que está ocurriendo en el municipio del cual es originaria, atentando no sólo contra sus derechos, sino también inhibiendo su capacidad crítica y su valor civil”, mencionaron las organizaciones a medios de comunicación.

“Encontramos desconocimiento por parte de las autoridades de los mecanismos y normas de respuesta a una crisis humanitaria, tanto las establecidas por el país como los estándares mínimos internacionales”, destacó Alejandra d’Hyver, coordinadora del programa de Acción Humanitaria.

“Las autoridades no han hecho un censo adecuado de los daños ni de las personas afectadas; y la poca información disponible no está desagregada por sexo o grupo etario lo que dificulta la atención de necesidades específicas de niñas y niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”.

“Debemos combatir las vulnerabilidades estructurales evidenciadas con los sismos recientes y evitar que se reproduzcan en las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, para así prevenir pérdida de vidas y del sustento de las personas en futuros sismos”, concluye el comunicado.

Te puede interesar

Dos días después de publicar el mensaje, Iris C. recibió un citatorio en el cual se le pedía que acudiera a las instalaciones de la sindicatura municipal el día miércoles 11 de octubre para “tratar un asunto a través de la conciliación”. Tras darse a conocer los hechos, el foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni) y diversas organizaciones defensoras de los derechos de los niños solicitaron al Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos humanos, su intervención para garantizar la integridad de Iris G.Las asociaciones exigieron a las autoridades del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec cesar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o que ponga en riesgo la integridad física y psicológica de Iris Cruz.La organización Oxfam México llamó a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Morelos y Puebla a aprender de la situación de emergencia que se vivió para “reconstruir mejor” y pidió no politizar la ayuda A través de un comunicado la organización apuntó que los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre evidenciaron la falta de coordinación que existe en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.Oxfam mencionó que la respuesta de la sociedad civil sobrepasó la capacidad de las instituciones gubernamentales para canalizar lo donado y que inclusive llegó a detectar politización de la ayuda.Durante las labores de apoyo, Oxfam detectó que los grupos más afectadss por los sismos fueron las personas de bajos ingresos, es específico las mujeres quienes han visto incrementado su carga de trabajo y perdieron sus principales fuentes de ingresos.