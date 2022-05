Menor de 2 años es sospechosa de hepatitis aguda infantil en Puebla

La Secretaría de Salud en Puebla informó que fue detectado un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en la entidad. Se trata de una niña de 2 años, quien se encuentra bajo vigilancia epidemiológica, según dijo el titular de dicha dependencia, José Antonio Martínez García.

El funcionario explicó que este caso fue incluido en la lista de 10 casos sospechosos de esta enfermedad, de origen desconocido. Además, indicó que las muestras obtenidas de la menor antes mencionada fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (indre) para su análisis.

La Verdad Noticias informó que, de acuerdo con declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México hay 30 casos sospechosos de hepatitis infantil.

Es el primer caso sospechoso de hepatitis infantil en Puebla

La menor se encuentra bajo vigilancia epidemiológica

Martínez García señaló que este es el primer caso sospechoso de hepatitis infantil en Puebla, por lo que las autoridades estarán al pendiente de los resultados del análisis que realizará el Indre y la evolución de la menor.

Además, el médico reconoció que la entidad no cuenta con vacunas contra hepatitis A para menores de edad en su inventario. Explicó que este desabasto de biológicos contra esta enfermedad ocurre a nivel mundial y México no es la excepción. Agregó que este medicamento no forma parte del cuadro básico de vacunación.

En ese sentido, reiteró el llamado a la población poblana para mantenerse alerta ante esta enfermedad y acatar las medidas sanitarias sugeridas, como el constante lavado de manos y desinfectar superficies comunes con las que tengan contacto los menores de edad.

Ya hay una muerte por hepatitis aguda infantil en México

El menor fallecido por esta enfermedad tenía 3 años

Anteriormente, se confirmó que la muerte de un menor fue provocada por hepatitis aguda infantil en la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades capitalinas han mantenido silencio al respecto. El niño tenía 3 años y falleció durante la madrugada del pasado miércoles.

