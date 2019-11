Menor con retraso mental resulta embarazada misteriosamente a sus 13 años

Una menor que padece de retraso mental moderado y que fue víctima de abuso sexual, se prevé que la próxima semana de a luz. Aunque ella tiene 14 años, ella fue atacada cuando tenía 13.

A través de Excelsior, la madre de la joven narró que "misteriosamente" comenzó a notar rara a su hija y que la panza le crecía y aunque le preguntaba qué le pasó, ella no le contaba nada, solo lloraba.

"Yo nunca vi, todo el tiempo anduve con ella, ahora que se puso mala mi suegra ella estaba con una tía de ella en el hospital y todo, anduvo allá y de repente salió embarazada y yi ya no supe ni qué, le empecé a notar la panza y ella no me quiso decir porque se agarraba llorando... ya tenía dos meses se le notaba la pancita", explicó doña Rosa, quien reside en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

Trascendió que sus familiares nunca presentaron una denuncia y que la menor jamás quiso hablar de lo que le había sucedido, sin embargo, de acuerdo con Rosa, las autoridades intentaron investigar lo ocurrido.

Rodolfo Escobedo, director de una Centro de Rehabilitación y que ayuda a varios jóvenes inmersos en el mundo de las drogas, fue quien recibió el reporte de una vecina y le pidió ayuda.

La adolescente se encuentra estable y bajo los cuidados del DIF Estatal

"Le hago una pregunta a su mamá y le digo ¿qué pasó con esa niña?, ¿Por qué está así en ese estado? Estaba sucia, el pelo corto, descalza, le dije es menor, verdad y me dice si, tiene 14 años", explicó.

La mujer desconocía el avance del embarazo, aunque aseguró que el agresor de la menor es un sujeto identificado como Enrique. Además, la madre no quiso denunciar al argumentar que no quería problemas.

El director del Centro de Rehabilitación fue quien decidió llevar a la menor al Hospital General de Pabellon de Arteaga al percatarse que la adolescente tenía cita el 21 de noviembre y ya era 26; durante el trayecto, la menor acusó que quien presuntamente la atacó fue un familiar.

La menor fue revisada y determinaron que se encuentra estable, luego se le dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al DIF Estatal, en donde actualmente se encuentra.

"El niño está grandecito y todo y la niña estaba hasta contenta hasta me dijo va a ser abuela y se la llevaron y ya no la volví a ver, la niña estaba todo el tiempo conmigo, andábamos para arriba y para abajo", expresó su madre.

Rodolfo Escobedo indicó que la demanda va a seguir en contra de quien resulte responsable, debido a que hay muchas versiones de lo que ocurrió. Por su parte, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

