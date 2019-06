Memorándum: AMLO presidente va contra el nepotismo e INCLUYE A SU FAMILIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador envío por medio de Presidencia a todos los secretarios de Estado, directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general ha abstenerse de la corrupción, influyentismo, amiguismo o nepotismo en el Gobierno de AMLO.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó claro que no acepta, “bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados”.

En el nuevo memorándum firmado por AMLO y fechada el 13 de junio, Andrés Manuel López Obrador señaló que es una obligación de los miembros de su administración de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos y la medida.

Lo anterior incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás familia cercana o distante de AMLO presidente.

Además AMLO presidente, señaló que “no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”.

En el Gobierno de AMLO no habrá influyentismo, amiguismo o nepotismo.

AMLO presidente también advirtió, en el texto enviado, que cualquier funcionario que no cumpla con esta recomendación “podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.

Debido a lo anterior el Gobierno de AMLO se vería obligado a dar parte a las autoridades correspondientes para no caer en encubrimiento.

Al incluir a su familia en el nuevo memorándum, AMLO presidente, demuestra que pondrá el ejemplo de evitar el nepotismo a cualquier costo dentro de su gobierno, destacando asi su manera ejemplar de actuar.