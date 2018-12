Mejores frases y compromisos de AMLO en su discurso para México

Andrés Manuel López Obrador se compromete a que muy pronto, cuando termine la refinería y se renueven otras se bajará el precio de la gasolina y todos los combustibles.

Asimismo, en su mensaje declaró que sus hijos, su esposa, sus compañeros de lucha que cometan corrupción serán sancionados…”sólo responderé por mi hijo menor de edad y por mí”.

“No perseguiré a los del pasado pero sí a los de ahora. Hemos promovido una Ley para convertir la corrupción en delito grave, porque no lo era… Yo me comprometo a no robar”.