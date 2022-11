Megaofrenda a periodistas asesinados y personas que lucharon por un mejor país

Asociaciones civiles y de derechos humanos pusieron un gran altar a un costado del Monumento a la Revolución en honor a los periodistas asesinados y otras personas que lucharon por los derechos humanos.

Utilizando el lema “Conocer es reconocerles”, periodistas y asociaciones hablaron sobre cómo esta campaña busca mostrar la labor de todos estos luchadores de la verdad, es por eso que le rindieron homenaje a 7 mujeres periodistas, 22 defensoras, 29 hombres periodistas y 78 defensores que fueron asesinados durante este sexenio gobernado por Andrés Manuel Lopez Obrador.

En el altar que estuvo recibiendo centenares de visitantes que les trajeron ofrendas de flores de cempasúchil, también se pueden observar máquinas de escribir, un gran corazón rojo en el fondo y la leyenda “No se mata la Verdad”.

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, hizo hincapié en que es el momento de rememorar y compartir, y que la ofrenda es una oportunidad para reconocer la gran deuda que tiene la sociedad con ellos.

“Hoy nos corresponde reconocer su justa lucha, nos corresponde seguir exigiendo sus derechos, la justicia, la reparación y, no menos importante, las garantías de no repetición. Incluso ya las dolorosas cifras no logran expresar la tragedia”. - Guillermo Fernández Maldonado.