Medios internacionales reportan violencia tras detención de Ovidio

Foto: Cuartoscuro

Medios de diversos países reportaron desde la mañana la ola de violencia desatada en Sinaloa derivada de la aprehensión del hijo del "Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, a través de sus redes sociales y portales de internet.

Además de informar sobre las acciones violentas en el Estado, los medios de comunicación destacan la alerta emitida por sus países para evitar viajar a Sinaloa y estados aledaños.

El diario estadounidense The New York Times reportó la captura del hijo de "El Chapo" y lo calificó como una "victoria para el gobierno Mexicano"

"The arrest of Ovidio Guzmán López was a victory for the Mexican government. He had been briefly detained in 2019, but was released after cartel gunmen overpowered law enforcement", NYT.

En este sentido el diario Los Angeles Times también retomó el tema en su sitio web y lo difundió además en sus redes sociales, anunció que "Cartel pone sitio a ciudad mexicana tras aparente recaptura del hijo de 'El Chapo'".

"Armed men burned vehicles and stormed an airport in northern Mexico on Thursday in an apparent effort to prevent the capture of Ovidio Guzmán, one of the world’s most-wanted cartel leaders and the son of drug lord Joaquín “El Chapo” Guzmán", reportó El Angeles Times.

En el caso del periódico El País, en su versión en español, publicó que "Aeropuerto cerrado, hospitales sin consultas: la violencia del narco paraliza Culiacán tras la detención de Ovidio Guzmán".

Anunció además en su portal y cuenta de Twitter de la información que se emitirá por parte del Gobierno de México pasado el medio día.

Por su parte, la Agencia de noticias española EFE publicó en su Twitter que en el norte de México se realizó la captura de uno de los hijos de "El Chapo".

#ÚLTIMAHORA | Capturan a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en el norte de México. pic.twitter.com/D92wXocJ0g — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 5, 2023

En Canadá periódicos como The Toronto Star publicaron en su portal de internet que la violencia paralizó a grupo mexicano del Cartel de Sinaloa.

"El crimen organizado paralizó la ciudad de Culiacán, en el oeste de México, un bastión del cartel de la droga de Sinaloa, cuando presuntos miembros del cartel secuestraron a los residentes e incendiaron vehículos el jueves en aparente respuesta al arresto de un líder del cartel.

Las autoridades locales y estatales advirtieron a todos que se quedaran adentro y dijeron que sus homólogos federales anunciarían los resultados de la operación militar antes del amanecer", se lee en su publicación.

"Se espera que el tráfico de drogas, junto con la inmigración, sea un tema de conversación principal cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viaje a México el lunes y el martes para reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau", advirtió el diario canadiense Toronto Stars.

"Drug trafficking, along with immigration, is expected to be a top talking point as U.S. President Joe Biden travels to Mexico on Monday and Tuesday to meet with Mexcian President Andres Manuel Lopez Obrador and Canadian Prime Minister Justin Trudeau".

En televisoras internacionales como Lajazeera y CNN retomaron la noticia en sus publicaciones digitales y dentro de sus programaciones.

Por último, la agencia BBC News reporta en la portada de su sitio web, la captura del hijo del narcotraficante y heredero del Cartel de Sinaloa.

