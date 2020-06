Médicos pueden caer en el alcoholismo por su labor contra el Covid-19: IMSS

En México, miles de médicos luchan en primera línea contra la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19 en jornadas de hasta 20 horas continúas, situación que ha comenzado a desarrollar severos problemas en la salud mental de los especialistas de la salud, quienes inclusive han optado por la ingesta de sustancias adictivas, aseguró Humberto Bautista, coordinación del departamento de psico-oncología del Hospital de Oncología del Centro Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al presentar una investigación sobre el impacto que la pandemia entre el personal médico de Wuhan, China, el especialista aseguró que las secuelas que presentaron los trabajadores de salud se puede replicar en México, por la serie de reportes que a diario se generan en los hospitales, como la mala alimentación, pánico e hiperalerta.

El especialista del IMSS detalló que el 71.5 por ciento de los médicos presentan trastornos de angustia, presentando a través de ataques de miedo y pánico, mientras que el 50.4 por ciento presentan trastorno del estado de ánimo, mismo que se refleja en cansancio extremo y el 44.6 por ciento padece de trastornos de ansiedad generalizada, es decir, miedo que puede transformarse en paranoia.

“En conjunto todas estas manifestaciones están afectando al personal de salud de México, sobre todo a las enfermeras”, detalló el especialista.

Hemos visto esta gráfica repetida ad nauseam, pero esta en particular merece nuestra atención. Son los casos confirmados y sospechosos de los héroes de esta tragedia: los del personal de la salud. México tiene la deshonrosa distinción de sumar 20,217 héroes infectados. �� pic.twitter.com/uesxztiBz0 — lximenezfyvie (@lximenezfyvie) June 3, 2020

Médicos cubren jornadas de hasta 24 horas

Los trabajadores de salud trabajan jornadas consecutivas de entre 6 y 8 horas, sin embargo, ante la falta de persona para hacer frente a la pandemia, los médicos han tenía que cubrir jornadas de hasta 24 horas, portando el equipo de protección y sin salidas del nosocomio,

“Este personal que están en esas áreas restringidas, sin ventilación para evitar que se esparza el virus, y están con el equipo que los hacen sudar, atienda hasta 90 pacientes”, detalló el también miento de la Sociedad Mexicana Oncológica.

Consumo de alcohol aumenta entre los médicos

Ante el continuo estrés por el trabajo, los especialistas de la salud han optado por el consumo de bebidas alcohólicas, ya que según el especialista del IMSS esto les da “una sensación de falsa tranquilidad” ante el miedo a contagiarse, sin embargo, el consumo de esta sustancia daña su cuerpo.

Por miedo al contagio, los médicos optan por no consumir agua durante las largas jornadas, ya que por el equipo de protección que portan los limita a no ir con frecuencia al baño, pues esto, implicaría desecharlo. “Una vez que se colocan la bata, guantes, cubrebocas y demás, no pueden ir al baño por estar en un área restringida, altamente contagiosa y porque saben que no les van a reponer el equipo porque están escaso”, afirmó el especialista.

Covid-19 le gana la guerra a los médicos

El director general de epidemiología, José Luis Alomía informó que hasta último corte del 2 de junio, un total de 20 mil 217 médicos y enfermeros se han infectado de este patógeno. De los cuales 4 mil 117 se encuentran activos, es decir que se detectaron en las últimas semanas.

Además de los 20 mil casos confirmados entre el personal médico, hay 10 mil 82 casos sospechosos, que se encuentran en la espera de confirmación. De acuerdo al funcionario de salud, el 42 por ciento se detectó en enfermeras y enfermeros, el 32 por ciento en médicos y médicas, mientras que otro 23 por ciento en otras áreas.

Lamentablemente en Latinoamérica el amenazar y agredir a los médicos es cada vez más común. #México, #Colombia, #Venezuela son lugares difíciles para ejercer la profesión médica. Debemos unirnos y luchar para que esto no pase.#YoSoyElDrJoseBuelvas pic.twitter.com/xTFJjd5NOe — Dr. Israel Espino (@Dr_Espino) June 9, 2020

La cifra de contagios en el personal de salud, en especial médicos pasó de 11 mil 494 a 20 mil 217, es decir, hubo un incremento del 75.8 en los casos confirmados del nuevo coronavirus Covid-19, los cuales 9 mil 470 se registraron en el IMSS, 8 mil 153 en la Secretaría de Salud y 1 mil 250 en el ISSSTE.