Médicos mexicanos no se niegan a ir a comunidades, pero no hay las condiciones

Luego del arribo de médicos de Cuba a México, el presidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General en el Estado de Michoacán (CONAMEGE), Maximino César Jiménez Zavala, dijo que los médicos mexicanos no se niegan a ir a comunidades.

El profesional señaló que la situación va más allá de lo que se ve a simple vista, esto luego de negar que los médicos mexicanos no quieran ir a lugares remotos; “no existen las condiciones para poder desarrollar su profesión en las mismas y que no han sido atendidos por las autoridades correspondientes”.

Mentira que los médicos mexicanos no se niegan a ir a comunidades, no hay las condiciones propicias para hacerlo, dijo el Presidente de CONAMEGE.

Maximino César Jiménez Zavala dijo que “Muchos médicos desean trabajar, no es que no quieran, no pueden, no hay infraestructura, no hay seguridad y no hay salarios justos”.

Además, en una rueda de prensa, el profesional de la salud declaró que la medicina mexicana tiene prestigio, la situación es que hay comunidades en donde además de la falta de infraestructura hospitalaria o de clínicas, en otras no hay insumos necesarios y hay quienes reciben salarios de 4 mil pesos para su labor.

Médicos cubanos en México

Muchos pasantes de medicina atendieron la pandemia sin el material.

Como se recordará en La Verdad Noticias, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell dijo que “ante déficit de especialistas se contratará a médicos cubanos”, una situación que desencadenó diversos comentarios.

En cuanto a este punto, dijo que no están en contra de los profesionistas médicos de Cuba, sino en la manera que se anunció y que se señaló al sector, sobre todo cuando muchos pasantes de medicina atendieron la pandemia sin el material ni la protección adecuado, por lo que se dio la muerte del personal de salud.

“Aunque se maneja que a un estado como Michoacán arribarán 500 médicos cubanos, se debe revisar que no todos son doctores, algunos son promotores de salud”, Jiménez Zavala.

Luego de hablar sobre que los médicos mexicanos no se niegan a ir a comunidades, el médico general habló sobre la contratación de médicos extranjeros, la cual debió ser consultada a los colegios médicos de México, porque un doctor que llegue a trabajar al país debe tener un título, cédula profesional, ser certificado por los colegios del país, estar de alta en Hacienda y homologar los estudios.

