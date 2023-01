Médicos del ISSSTE son amenazados de despido

Médicos del ISSSTE amenazados de despidos

Se denuncia violación del convenio laboral firmado en 1986 firmado con el sindicato de trabajadores y medicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se establece el registro de asistencia mediante firma, en La Verdad Noticias te damos todos los detalles.

Médicos de todo el país recibieron un aviso firmado por el subdirector del instituto, Juan Manuel López Ramírez, el pasado 7 de diciembre donde se les avisa que a partir del primero de enero se cambia la forma de tomar asistencia y deben de hacerlo mediante un registro biométrico o por reloj checador.

Se dio a conocer que los médicos del ISSSTE de todo el país han sido amenazados de registrar su asistencia con las nuevas medidas y de no hacerlo tendrán falta. A los cuatro días de asistencia por las listas se considera el despido ya que se toma como abandono de trabajo. Médicos señalan que ya empezaron a generar citatorios y actas para empezar a correrlos, por lo cual médicos del ISSSTE han empezado a manifestarse en muchas partes del país.

Beneficios del registro por firma

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Norma Liliana Rodríguez Argüelles, comenta: “El registro de asistencia a través de la firma ya es un derecho adquirido y esa prerrogativa les permite a los médicos tener un poco de flexibilidad en su horario de trabajo”.

Médicos declaran que el registro firma tiene sus ventajas, ya que al estar en medio de una cirugía o urgencia no abandonan sus labores para registrar entrada o salida. Esto no ha sido tomado en cuenta por las autoridades del ISSSTE, además de que no hubo un acuerdo entre el personal y la representante del sindicato.

¿Cuánto gana un médico del ISSSTE?

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la remuneración para médicas y médicos puede variar según el puesto, la especialidad, el instituto que labora así como la ubicación geográfica.

En el ISSSTE los médicos generales pueden ganar entre 8 mil 300 y 15 mil 900 pesos al mes, los especialistas tienen una mayor remuneración económica dependiendo de su especialidad.

