Médicos del IMSS en Puebla marchan y exigen al gobierno un alto a la violencia.

En aras de exigir al gobernador Miguel Barbosa Huerta, un alto a la represión, hostigamiento y violencia que vive el personal médico en Puebla, trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon por las principales calles del Centro Histórico de la capital poblana.

Esto mientras sostenían pancartas con leyendas como: “Alto al Hostigamiento del personal salud”, “Alto a la violencia contra el personal de salud”, “Alto al Hostigamiento del personal salud”, así como “Señor gobernador si quiere Bienestar del derechohabiente APOYE a la construcción de un Hospital digno, no al trabajo en condiciones inseguras”.

La Verdad Noticias informa que, una doctora de nombre Pilar, solicitó el apoyo de la sociedad para que exijan que las instalaciones sean atendidas por parte del gobierno federal y estatal, ya que apuntó que actualmente existe el hospital de San Alejando que hasta la fecha no ha sido repuesto como lo anunciaron las autoridades federales y estatales.

Médicos del IMSS marchan en Centro de Puebla

Bajo ese contexto, refirió que el personal médico no se manda solo, ya que dependen de jefes y trabajan en condiciones precarias y sin material. La inconforme doctora quien está en área COVID-19 en el hospital general de La Margarita, resaltó que al no contar con 600 camas, el nosocomio se encuentra saturado debido a la falta de espacios dignos para atender a los pacientes de coronavirus.

De igual manera, la doctora del IMSS solicitó a los medios de comunicación no divulgar información no verídica, ya que hace que el personal de salud sean blancos de persecución y que los gobernantes despidan a los médicos involucrados terminando con su carrera y vida. Asimismo, dijo que con esto no se resuelve el problema, debido a que el fondo de todo es la falta de infraestructura personal y material.

Cabe recordar que recientemente alrededor de 50 doctores marcharon de El Gallito sobre avenida Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, siendo una manifestación silenciosa portando batas blancas y mantas exigiendo se respeten sus derechos laborales y humanos.

