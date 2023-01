Médicos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE suspenden labores

Médicos y trabajadores del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE iniciaron un paro de labores este miércoles para exigir se respeten sus derechos laborales vigentes que han comenzado a ser violentados por autoridades de esta institución.

Los más de 300 médicos comenzaron a realizar cierre de calles aledañas y avenidas con el fin de obtener respuesta por parte de las autoridades.

La respuesta que han obtenido después del paro de labores aún no es positiva, pues la dirigente nacional del SNTISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüyelles rechazó las imposiciones. “Sí al registro biométrico, pero como resultado de una negociación” indicó.

Ante las manifestaciones del personal médico en distintos centros de trabajo del ISSSTE en el país, la doctora Rodríguez señaló enfáticamente que el SNTISSSTE siempre ha sido respetuosa, propositiva para mejorar los servicios del ISSSTE y que esta actitud no puede prevalecer ante una organización sindical electa legítima y democráticamente, “

“El Presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, no estaría de acuerdo en afectar al pueblo, los médicos son los que dieron la cara y expusieron la vida durante la pandemia, hoy son tratados injustamente y en desigualdad con respecto a otras dependencias, decimos sí a la transformación del país, pero sin perjudicar al personal del ISSSTE”.

La titular añadió que su deber como representación nacional, es el estudio, la defensa y mejora de los derechos de los trabajadores, «por eso rechazamos el actuar unilateral de funcionarios del ISSSTE que intentan quitar un derecho adquirido y obligar a los médicos a entrar a laborar bajo un sistema digital y ya no con la firma en la hoja de asistencia».

La dirigente también mencionó que tras el regreso del personal de su periodo vacacional se enfrenta a la incertidumbre, desinformación, amenazas y coacciones, que derivan en enfrentamiento; todo esto pudo evitarse si se hubiera tenido interlocución y diálogo de los funcionarios involucrados con la representación sindical, aseveró la dirigente nacional del SNTISSSTE.

Entre las exigencias de los médicos se encuentra la homologación del registro de asistencia, pero con mejores condiciones y estímulos, como pago de Riesgos Profesionales y jornadas de 8 horas; reconocimiento a la antigüedad –que los médicos con cinco años de servicio pasen de A a B y los de más 15 años pasen a C-; vacaciones extraordinarias y profesionalización, principalmente.

La dirigente mencionó que está de acuerdo con los puntos, más no con las imposiciones pues reconoce que actualmente los médicos no perciben tiempo extra, si una cirugía se extiende no les pagan ese tiempo, además visitan a sus pacientes fuera de su jornada, llevan sus instrumentos de trabajo e insumos, por ello no deben ser tratados como de segunda, debe tratarlos con dignidad por su profesionalismo y con respeto a sus derechos adquiridos.

