Médicos dejan MORIR a recién nacida en un hospital de Chiapas

Una mujer ingresó a un hospital de Chiapas a punto de dar a luz a su bebé, sin embargo, en lugar de recibir a su recién nacido los médicos le entregaron un certificado de nacimiento en donde se menciona que la menor había fallecido de muerte fetal.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, en el hospital Rafael Pascacio Gamboa, en donde una trabajadora social hizo entrega de un certificado de nacimiento a los familiares, sin revelar más detalles.

La abuela de la recién nacida, detalló para el Excélsior que la trabajadora del hospital le entregó un certificado en donde señala la muerte de la bebé, sin embargo, los médicos no le dieron los pormenores del fallecimiento, ni del estado de salud la madre.

Posteriormente, se le fue entregado el cuerpo de manera “urgente”, sin revelar la causa de la muerte.

La familia de la bebé denunció que a cuatro días de los hechos no han podido sepultar el cuerpo, ya que no cuenta con el acta de defunción y el certificado de nacimiento, documentos que requieren para pedir apoyo, ya que no cuentan con los recursos económicos.

En Veracruz

Una mujer embarazada y a punto de dar a luz de Veracruz, puso en riesgo la vida de su bebé, luego que médicos del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) de Zongolica, Veracruz, le negaron la atención.

Los hechos registraron el pasado viernes 13 de septiembre, en cuando la mujer se vio en la necesidad de dar a luz en un cuarto de renta, luego que personal del IMSS la enviaran a su casa, señalando que su estado de gravidez no indicaba que su bebé estaba a punto de nacer.

La fémina señaló que acudió al médico por fuertes dolores abdominales, sin embargo, los expertos de la salud, le dijeron que regresara a su casa, ya que no era tiempo para el parto.