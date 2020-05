Médicos de Tuxtla exigen insumos y equipos de protección para enfrentar pandemia

En el marco del Día del Trabajo, personal médico, de enfermería, camilleros, administrativos y de limpieza del Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, protestaron frente al nosocomio para exigir a las autoridades insumos y quipo de protección para atender a pacientes enfermos de Covid-19, pues denunciaron que hasta el momento se sientes desprotegidos para enfrentar la pandemia.

Médicos temen contagiarse de Covid-19 ante carencias en el hospital

“Estamos pidiendo medicamentos, caretas, cubrebocas, googles y en general equipo de trabajo para protegernos de Covid-19; es crítica la situación porque los compañeros tienen que comprar equipo”, denunció Karina Caballero Cordero, quien labora en el área administrativa del hospital.

Agregó que lo más crítico “es que no hay material para trabajar. Hay enfermeras que lloran; están desesperadas. ¿Cómo van a enfrentar la situación? ¿Cómo van a atender a un paciente con Covid-19 si no tiene la protección? Nadie quiere entrar”.

En tanto, Víctor Hugo Barahona Coello, psicólogo y tanatólogo de este hospital, dijo que existe temor entre el personal porque no hay equipo suficiente para su protección, “se dice que se distribuirá cuando esté la situación; se sabe que está la Clínica de cuidados respiratorios Covid-19, instalada en el Polyforum (en la capital de Chiapas), pero muchos no lo saben y vienen antes aquí al hospital y no se sabe en qué momento pueden venir con la enfermedad”.

De acuerdo con lo manifestado por los trabajadores de salud, actualmente el hospital trabaja con el 60 por ciento del personal, debido a que el resto fueron enviados a casa porque sufren enfermedades crónicas o están embarazadas o son lactantes, lo que los deja en mayor vulnerabilidad.

Garantiza secretario de Salud atención para pacientes con Covid-19

Por separado, el José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud aseguró que están preparados para atender a quienes presenten la enfermedad, "nos especializamos para manejar la salud pública", dijo.

Vale la pena que nos cuidemos, no nos desesperemos. Contamos con hospitales especializados para la atención del #COVID_19 y personal de salud con una gran vocación de servicio. Necesitamos cuidarnos para ayudar a los héroes y heroínas de la salud.

Hasta el momento, la dependencia a su cargo ha reportado 195 casos de Covid-19, con un total de nueve defunciones. Además, hay 45 recuperados y mil 375 sospechosos.