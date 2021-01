Médicos acusan influyentismo en vacuna contra COVID-19 y falta de insumos en CDMX

Médicos de varios hospitales de la Ciudad de México bloquearon la calzada Vallejo, frente al Hospital de Especialidades La Raza, en la alcaldía Azcapotzalco, para denunciar influyentismo para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y exigir abasto de insumos para seguir atendiendo a los pacientes contagiados del virus SARS-CoV-2.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, alrededor de las 08:20 horas de este viernes 1 de enero, el personal médico cerró la circulación en los carriles con dirección sur, a la altura de Circuito Interior.

Los manifestantes portaban pancartas en las que aseguran que no han recibido apoyo de autoridades para hacer su trabajo sin correr riesgo, razón por la que volvían a salir a las calles para que las autoridades atiendan la problemática.

“No más simulación, improvisación ni reprensión SSA IMSS”, escribieron los médicos con pintura sobre los carriles de la calzada Vallejo.

“Solo hemos recibido promesas durante la pandemia”

A decir de uno de los enfermeros que participó en la protesta, cuya identidad no reveló, desde que comenzó la pandemia, solo han recibido promesas de las autoridades, “solo promesas, aplausos, minutos de silencio y mientras tanto nuestros compañeros se están muriendo al no contar con pruebas para detectar el virus, insumos como cubrebocas, guantes, etc. y ahora vacunas, sólo son para funcionarios y políticos”, acusó.

En tanto, Rafael Soto, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que la manifestación también es en apoyo a la doctora Ana Paola de Cosio Farías, quien renunció al instituto luego de denunciar inequidad en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y la falta del pago del bono covid.

Durante la protesta, los trabajadores de salud regalaron cubrebocas y guantes a los médicos que salen de guardia del hospital La Raza, uno de los más saturados con pacientes de Covid-19.

Ante la nula respuesta de las autoridades, los médicos advirtieron que continuarán con las protestas hasta que se cumplan sus demandas.

