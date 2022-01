Medicamentos que no puedes tomar si tienes COVID-19, según la UNAM

La Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la UNAM, dio a conocer el pasado lunes 17 de enero, que en caso de contraer el nuevo coronavirus, se deben evitar ciertos medicamentos que podría causar toxicidad o complicaciones, y no cumplirán el objetivo de aminorar las molestias.

Los especialistas anunciaron que las personas que se han contagiado en los últimos días, han presentado cuadros leves de síntomas que desaparecen en menos de cinco días, con cuidados generales y con medicamentos como paracetamol.

Así mismo se dijo que los antivirales no pueden ser ingeridos durante el contagio, ya que no tienen efecto contra el virus. De no hacer caso, podría tener lugar el covid largo, según detallaron.

Medicamentos prohibidos si tienes COVID-19

Los antibióticos están prohibidos; azitromicina, levofloxacina, ceftriaxona, ivermectina, hidroxicloroquina, entre otros. Como mencionamos previamente en La Verdad Noticias, los antivirales no tienen efecto contra el virus SARS-CoV-2; oseltamivir, amantadina, rimantadina, aciclovir.

Los medicamentos que tienen esteroides en los primeros cinco días también están prohibidos, como la cortisona, dexametasona.

Para quienes padecen alguna otra enfermedad y tomen medicamentos de manera irregular, deberá continuar usándolo sin ninguna interrupción para no conflictuar su padecimiento combinado con el virus.

Para prevenir el contagio de COVID-19 dentro de los miembros de la misma casa, es importante mantenerse en aislamiento y portar cubrebocas, así como dar paso a la ventilación abriendo puertas y ventanas.

¿Cuándo dura la variante Ómicron de COVID-19?

El contagio puede ser menor que el del virus original

Los casos de la variante hallada en Sudáfrica, indica que los pacientes se recuperan en cinco días, aunque algunos síntomas como la tos y la fatiga pueden persistir más tiempo, pues son efectos que afectan más al cuerpo.

Los casos de COVID-19 en el mundo aumentaron de manera alarmante durante el último mes desde que se halló a la cepa, situación que ha preocupado a los especialistas.

