Medicamentos piratas podrían poner en riesgo tu vida; lanzan alerta

Ten mucho cuidado, debido a que hay medicamentos piratas que podrían poner en riesgo tu vida y ante ello, la Cofepris ha lanzado una alerta sanitaria, en esta ocasión se trata del medicamento llamado: Meropex (Meropenem Trihidratado).

Medicamentos piratas podrían poner en riesgo tu vida; lanzan alerta

De manera que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a alertado a los mexicanos acerca de una fasificación y venta ilegal del medicamento llamado Meropex (Meropenem Trihidratado) el cual es fabricado por la empresa Noax, S.A de C.V.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Pero la alerta sanitaria, surge debido a que los registros sanitarios con los que cuentan los productos, los cuales son fabricados, acondicionados y comercializados por Noax, S.A. de C.V., no existen.

Ante ellos la Cofepris aseguró que la empresa Noax no cuenta con ninguna autorización ya sea para la fabricación y/o acondicionamiento de ningún tipo de producto o insumo médico de venta.

El Meropex (Meropenem Trihidratado) es un medicamento que es utilizado para el tratamiento de infecciones de la piel y los abdominales, ya sean causadas causadas por bacterias o miningitis en adultos y niños menores de 3 meses.

Estainyección de meropenem que ha alertado la Cofepris es antibiótico, por lo que su función es matar las bacterias causantes de infección. Debido a su condición de antibiótico, debe ser recetado siempre por un médico.

Dicho medicamento cuenta con dos presentaciones Meropex (Meropenem trihidratado) de solución 500 mg inyectable y Meropex (Meropenem trihidratado) de solución 1 g inyectable.

Se ha mencionado de igual manera que estos productos no contienen el ingrediente activo, lo que pone en riesgo al paciente.

TE PUEDE INTERESAR: Sin fecha para que se reinicie la distribución de medicamentos en todo México

Según lo marcado por el protocolo establecido para este tipo de alertas, la Cofepris realizó varias visitas de verificación en los lugares que marcan las etiquetas de estos productos los cuales fueron: (1) Nicolás San Juan No. 2076, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juarez, México, D.F., C.P. 03600 y (2) Av. Rio Churubusco No. 779, Colonia Sifón, Delegación Iztapalapa, México, D.F., C.P. 09400, sin embargo la razón social no existe, afirmó.

Recibe en tu Whatsapp las noticias más recientes sin costo alguno. Solo envíanos un mensaje dando clic aquí y listo.