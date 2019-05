Meade termina de ver Game of Thrones y la compara con la política en México

José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), compartió en sus redes sociales una comparación entre la serie Game of Thrones (Juego de Tronos) y la política de México en la actualidad.

Meade se unió a la fiebre de una de las series favoritas para los millennials, Game of Thrones, y reveló que la serie y su final reflejan las diferentes visiones y opiniones sobre la política de hoy.

“6 capítulos y 8 temporadas, termine #GOT. Los diálogos de Tyrion y Varis son un tratado de política. Me quedo con el corazón de los Stark, atormentados por hacer lo correcto. El debate sobre la serie y su final reflejan las diferentes visiones y opiniones sobre la política hoy.”, se lee en la cuenta oficial del ahora director no ejecutivo independiente del Consejo de Administración de HSBC Holding.

6 capítulos y 8 temporadas, termine #GOT. Los diálogos de Tyrion y Varis son un tratado de política. Me quedo con el corazón de los Stark, atormentados por hacer lo correcto. El debate sobre la serie y su final reflejan las diferentes visiones y opiniones sobre la política hoy. — José Antonio Meade���� (@JoseAMeadeK) 26 de mayo de 2019

Los usuarios de las redes sociales y seguidores del ex candidato a la presidente por el PRI le contestaron la publicación, preguntándole quién era su personaje favorito.

Cuál es el personaje favorito de JAMC?



Para mi Tyrion, y al final terminó siendo el poder tras el trono!



Saludos y prepárate para volver en el 2021 o 2024 eh! — SATANF0RD (@SATANF0RD) 26 de mayo de 2019

Pero hubieron quienes criticaron a José Antonio Meade, comparándola con el personaje Cercis, quien se caracterizó por ser ambiciosa y por su lucha incansable por llegar al poder.

“Jajajajaja todo te creo menos que te iguales a los Stark y y mucho menos a Jon el verdadero heredero al trono de hierro. Por cierto #GOT concluyó hace una semana y a ti te ubicaría junto a Cercis ambiciosa corrupta e insestuosa hasta la muerte. Saludos”, escribió un usuario en redes.

Jajajajaja todo te creo menos que te iguales a los Stark y y mucho menos a Jon el verdadero heredero al trono de hierro. Por cierto #GOT concluyó hace una semana y a ti te ubicaría junto a Cercis ambiciosa corrupta e insestuosa hasta la muerte. Saludos — María Eugenia (@SpartacusGod) 26 de mayo de 2019

FINAL DE GAME OF THRONES

La serie de HBO terminó el pasado 19 de mayo tras 8 temporadas taquilleras; los fans se quejaron en redes sociales tras presenciar el final, ya que afirmaban no estaba a la altura de la serie y los libros.

