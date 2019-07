“Me sacrificaron porque era el gobernador más famoso y popular”: Javier Duarte

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continúa sacando los “trapitos sucios al sol” de los políticos que según él montaron sus crímenes y detenciones, esto tras ser detenido en Guatemala y extraditado a México acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

En una entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte, Javidu afirmó que todo es una farsa y que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo sacrificó por ser el gobernador más popular y más famoso de México.

A pesar de darle agua a niños con cáncer, Javidu afirma que era el gobernador más popular.

“Me sacrificaron porque era el gobernador más famoso, el más popular, que mejor que yo para desviar la atención de la baja aceptación de Peña, y para dar el mensaje de que se estaba limpiando la casa”, declaró.

El gobernador de Veracruz, acusado de darle agua a los niños con cancer, aseguró que su fuga, detención y extradición fue para ayudar a salvar al Primer, los cuales se encontraban en la “tumba” y ya “no tenían credibilidad”.

Así mismo reiteró que la orden de Enrique Peña Nieto fue llevada a cabo por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien según Javidu intentaba llegar a ser presidente de México y así poder dejar seis años al gobernador Miguel Ángel Yunes.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

“Yunes no me perdonó ganarle en el 2010, a cambio de mi renuncia pedí que le amarraran las manos, por la cantaleta y su comportamiento enfermizo en mi contra”, reiteró el polémico ex gobernador de México.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Duarte asegura que pronto saldrá libre y que gobierno de EPN montó todo

Y como ya lo ha dicho, Javier Duarte asegura que saldrá pronto de la cárcel porque todo es un “montaje” por parte del ex presidente Enrique Peña Nieto y que tiene “muchos proyectos” por delante; pero lo que más desea es reunirse con sus hijos.