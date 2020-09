Me reconozco como feminista, pero repruebo la violencia: Sheinbaum

Este martes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo ser feminista y apoyar las causas por la que los colectivos se movilizan, pero reprobó los actos violentos, como los registrados ayer en el Centro Histórico de la entidad.

Aborto ya es legal en la CDMX

Durante su conferencia de esta mañana, la mandataria capitalina expresó su apoyo al tema del aborto, al tiempo de recordar que en la Ciudad de México ya es legal desde hace 13 años, así como su alerta de género.

“Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia.

“El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista, lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Y es que señaló que entre los contingentes había grupos de mujeres “muy violentas” que tenían como objetivo entrar al Zócalo de la CDMX y hacer destrozos, algunas de ellas, dijo, portaban artefactos peligros que una vez que se detectaron se negaron a entregarlos y generó enfrentamientos.

Sheinbaum reprueba violencia en marcha feminista

La jefa de Gobierno comentó que durante la movilización, 44 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron lesionadas por los objetos que las feministas lanzaban, por lo que fueron hospitalizadas y anunció que recibirán apoyo gubernamental.

“También son mujeres y pienso que esta agresión de mujeres contra mujeres policías no está bien (…) La violencia no para la violencia”, declaró Sheinbaum.

Según la información que dieron las autoridades de la CDMX, algunas feministas portaban bombas molotov, aparatos de descarga eléctrica prohibidos en el país, martillos, entre otros objetos con los que lesionaron a las policías, pero no detuvieron a ninguna de las protestantes.