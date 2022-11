¿Me pueden despedir por no contestar llamadas de mi jefe?

En algunas ocasiones, hay patrones que deciden contactar a su personal fuera del horario estipulado, ya que consideran que los empleados deben mostrar su disponibilidad las 24 horas del días, sin importar que existen leyes que regulan estas acciones y protegen a los trabajadores.

No obstante, muchos de los mexicanos no conocen estos dictámenes, por lo que dudan en contestar llamadas fuera de su horario o realizar algunas actividades extra, a fin de no ser sancionados.

Y es que las normas de las que te hablamos, se encuentran en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cuál cuenta con varias medidas que proteger a los empleados pues se busca que puedan desempeñarse durante un tiempo determinado máximo, en ese contexto, a continuación te contamos cuáles son tu derechos como colaborador.

Derechos del trabajador

Los trabajadores deberán informarse para conocer sus derechos

La LFT determina que los empleados que finalicen su jornada, no están obligados a contestar llamadas o mensajes de sus jefes, y subraya muy claramente que esto no puede ser motivo de despido justificado, ya que existe “el derecho a desconectarse”.

Cabe señalar, que la media fue implementada a raíz de la pandemia por COVID-19, específicamente durante el 2021, cuando se reformó artículo 311 y adición del capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo, en su artículo 330-E.

Dicho documento, establece en sus artículos 58 y 68 del capítulo 2, que una persona puede presentar sus servicios en un tiempo máximo, mientras que en el 61 se habla de que la duración máxima de la jornada será de ocho horas en la diurna, siete en la nocturna y siete horas y media la mixta.

Horas extra

Los trabajadores no están obligados a trabajar extra

Sobre esta práctica tan común, que son las horas extra, se menciona que una jornada puede prolongarse sólo en circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana, todo esto mientras exista un acuerdo mutuo, pues el empleado no está obligado a quedarse más tiempo, si no lo desea.

Pero en caso de ser así, el tiempo extra se paga diferente, por lo que en nómina se deberá ver reflejado el pago de esas horas extra.

De esta manera, es como se destaca, que al no responder llamadas o mensajes fuera de horario, no puede ser tomada como un motivo de despido ni sanción, por lo que bajo la LFT, se deberá proteger al trabajador ante este tipo de situación.

