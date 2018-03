Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Me dueles México! #TodosSomosMara "En México, las mujeres están constantemente en riesgo. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas", denunció en un comunicado la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. Hoy nuevamente México esta manchado de sangre, la muerte de Mara Fernanda es un suceso que no debe de quedar impune, se debe de hacer justicia y él o los responsables deben de ser castigados. Todo comenzó la madrugada del viernes 8 de Septiembre, cuando la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, decidió pedir un taxi por medio de una aplicación llamada "Cabify". Sin saber que ya no volvería a regresar a casa, pues su cuerpo sería encontrado 8 días después envuelto en una sábana blanca en la carretera junto a la barranca de Xonacatepec. Así comenzó la historia... La estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) estuvo el jueves 7 en el bar El Bronx en Sandrés Cholula, Puebla. Al salir, Mara abordó un taxi Cabify a las 4 horas para llegar a su casa; sin embargo, eso jamás sucedió. Karen Castilla, la hermana de Mara fue quien pidió la unidad, ella sabía cuál era la ruta y el tiempo que demoraría en llegar hasta casa. Pero cuando el tiempo estimado del trayecto superó lo normal (15 minutos), Karen decidió reportarlo. Habían pasado 48 minutos y Mara aún no llegaba.

Comienzan a salir las primeras pistas

El trayecto había tomada más de lo normal

"Con autorización judicial se realizó el análisis forense de su celular lo que permitió establecer diversos lugares en los que estuvo el día 8 pasado, entre estos, un motel de nombre Hotel del Sur en la calle 11 Sur de esta privada, en dicho lugar se obtuvieron imágenes de Ricardo ´N´ y su vehículo ingresando a la habitación 25", informó. Se informó que el conductor del auto que la joven abordó en San Andrés Cholula, "permaneció ahí de las 6:47 horas a las 8:15 de ese mismo día 8. Se reportó el faltante de una sábana y una toalla y se hicieron pruebas que resultaron positivas respecto a rastros hemáticos de los que se obtuvieron pruebas para una prueba genética".

Pasó un día y aún no llegaba a casa

¡Ya es 10 de Septiembre!

"El día sábado yo recibí una llamada en donde me dijeron que ella estaba bien, pero al pedir más información me colgaron. En este momento estamos descartando el secuestro porque no nos han pedido absolutamente nada, pero pensamos que tiene más el estilo de la trata de blancas", le dijo Gabriela Miranda.

12 de Septiembre, se realiza un cateo en Tlaxcala

13 de septiembre

15 de Septiembre ¡Triste México!

Encuentran su cuerpo

#NiUnaMás: en Puebla y CDMX convocan a manifestaciones por el feminicidio de Mara Castillo

Según las primeras investigaciones difundidas el viernes, la joven fue vigilada por un hombre de nacionalidad española desde el bar en el que se encontraba, le tomó fotografías y videos. Algunos testigos afirman que Mara incluso conversó con el sujeto. Los amigos de Mara son pieza fundamental para la investigación. Dentro de la carpeta integrada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, quedó asentado que dos hombres se acercaron a la estudiante y con ella bailó con uno de ellos. El viernes 8 de septiembre, a las 5 horas, la estudiante solicitó el servicio de vehículo privado de la plataforma Cabify, para dirigirse a un fraccionamiento. Minutos después, se presentó el conductor y se dirigió al domicilio de Mara Fernanda pero no llegó.La información recabada y pruebas en video permitieron establecer que Castilla nunca descendió del vehículo. 45 minutos tras la desaparición Los padres de Mara Fernanda notaron que había algo raro, debido a que el trayecto había tomada más de lo normal. Momentos más tarde presentaron una denuncia por la desaparición. Pasaron más de 3 horas y aún no llegaba a casa... Tras analizar el teléfono celular de la joven, los peritos encontraron que estuvo en varios lugares, incluido un motel de nombre ´Motel del Sur' en Puebla, donde se obtuvieron imágenes del conductor y su vehículo ingresando a la habitación 25. La Fiscalía Poblana detalló en conferencia de prensa que cámaras de seguridad captaron a Ricardo Alexis ingresar al motel ubicado en la capital poblana el mismo día de la desaparición de la joven. Las cámaras captaron al chofer entrar a motel de Puebla. El cuerpo de la joven fue encontrado esta tarde en un paraje de la capital poblana, envuelto en una sábana con la leyenda Hotel del Sur.Familiares, amigos y compañeros de Mara se volcaron en las redes sociales para pedir cualquier tipo de información para hallar a la estudiante del tercer semestre de Ciencias Políticas. Después de viralizarse, la información fue retomada por distintos medios de comunicación y las autoridades hicieron de esta investigación su prioridad. El sistema de Cabify permite conocer la identidad de los conductores, fue así que el sábado 9 de septiembre, Ricardo Alexis, conductor de la unidad que recogió a Mara, se presentó voluntariamente ante un agente de Ministerio Público para rendir su declaración.En su testimonio, el chofer de Cabify aseguró haberla recogido en el bar y que había sido la misma Mara quien adelantó el fin del viaje poco antes de llegar a su casa. Al no tener pruebas fehacientes en su contra, las autoridades lo dejaron ir. El mismo sábado, la familia de Mara declaró que recibió llamadas telefónicas en las que un hombre aseguró que la joven se encontraba bien. Gabriela Miranda, madre de Mara, detalló que nunca le fue requerido un rescate, y que, con base en las características de la desaparición, temía que su hija fuera entregada a una red de trata de personas.El martes 12 se realizó un cateo en Tlaxcala. Posteriormente, se confirmó que los teléfonos de Mara y el del chofer estuvieron en el mismo domicilio.https://twitter.com/gomezcarlos79/status/907963055425900546 La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo Ricardo Alexis en el municipio de Terrenate, Tlaxcala. ¿El motivo? Las autoridades rastrearon el celular de Mara y su geolocalización los llevó hasta ese poblado tlaxcalteca, donde lo capturaron y lo trataron como presunto responsable de privación ilegal de la libertad. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) cooperó con la fiscalía de Puebla. Las autoridades de Veracruz se sumaron a la investigación para agotar las indagatorias con respecto a la red de trata de personas. El mismo miércoles se dio a conocer un video, de las cámaras de la zona residencial donde vivía Mara, en el que se observaba que el conductor de Cabify permaneció cerca de 30 minutos afuera de su casa. En ningún momento se advierte que ella hubiera descendido del vehículo. Ricardo omitió este dato en su declaración inicial ante las autoridades.Horas antes de la audiencia de formulación de imputación de Ricardo Alexis, la FGE consiguió una orden de cateo para revisar el domicilio de Ricardo Alexis. En la vivienda ubicada en un fraccionamiento de Santa Úrsula, Tlaxcala, encontraron marcas de sangre, además de ropa y otros artículos que presuntamente pertenecían a la joven desaparecida. Fue entonces que la misma dependencia obtuvo dirigencia para que los peritos realizaran una prueba de sangre a Ricardo y así cotejaran el ADN del conductor contra el de los objetos encontrados.El cuerpo de Mara Fernanda Castilla, estudiante de 19 años, fue hallado la tarde de este viernes en un tramo de la carretera PueblaTlaxcala. La familia recibió la noticia después de presenciar la audiencia en la que se dictó prisión preventiva a Ricardo Alex. 15 de septiembre, 14: 00 horas Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, comunicó sus condolencias a la familia y prometió en que se hará justicia en este caso, Por ahora, el conductor de Cabify ha sido trasladado al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, desde donde continuará su proceso. Se le acusa del delito de privación ilegal de la libertad. Cabify, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Mara. El chofer de Cabify fue enviado al Cereso de San Miguel en Puebla. Con los elementos que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla puede asegurarse que Ricardo Alexis, chofer de Cabify, habría asesinado a la joven Mara Fernanda Castilla, lo cual constituye un feminicidio, confirmó el fiscal poblano Víctor Carranca.En Puebla, la marcha comenzará a las 11:30 horas del lunes 18 de septiembre desde el campus central de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (UPAEP) donde Mara estudiaba, y recorrerá varias facultades hasta la Plaza del Barrio de Santiago. Estudiantes y organizaciones civiles convocaron en redes sociales, con las consignas #NiUnaMás y #JusticiaParaMara, aen la capital del estado, así como en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Xalapa, Veracruz. La movilización en la capital del país comenzará a las 12:00 horas de este domingo 17 de septiembre desde el(PGR), sobre la avenida Paseo de la Reforma. https://twitter.com/ISBeauvoir/status/908866784719237120 https://twitter.com/lalin_lalon_cha/status/909068752674684928 https://twitter.com/daniel_pol/status/908833432423321602