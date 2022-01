Maurilio Rodríguez tiene 110 años y es el pensionado más longevo del IMSS

Fue en 1965 cuando comenzó a trabajar como jardinero para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Maurilio Rodríguez Ocampo nació en 1911 y es originario de la localidad de San Pedro Chichila en la ciudad de Taxco, Guerrero. En la actualidad tiene 110 años y es el pensionado más longevo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), motivo por el cual es tema de conversación en las redes sociales el día de hoy.

De acuerdo a sus propias declaraciones, su familia se mudó a Yautepec, Morelos, lugar en donde conoció años despúes a quien sería su esposa y la madre de sus hijos. Años más tarde tuvo la oportunidad de entrar al instituto gracias a un convenio municipal, siendo primero un trabajador eventual para luego obtener un puesto fijo.

Comenzó su trayectoria institucional como jardinero en el Centro Vacacional IMSS-Oaxtepec,

Fue en 1965 cuando fue contratado como jardinero del Centro Vacacional IMSS-Oaxtepec y posteriormente se desempeñó en el área de limpieza en el Estadio Olímpico. También formó parte del control de plagas y sus principales labores consistían en eliminar crías de zancudo y animales ponzoñosos.

Durante su tiempo como trabajador brindó apoyo a otras instalaciones como Zihuatanejo, La Malinche y Apizaco, estos dos últimos en Tlaxcala. Incluso, aseguró que hubo ocasiones en las que trabajó más allá de su horario y en fines de semana, pero que no le importó debido a que estaba agradecido con la empresa que le permitió tener su primer trabajo estable.

Manda mensaje a las nuevas generaciones de empleados

Maurilio Rodríguez Ocampo recibe una pensión por edad avanzada luego de trabajar 20 años para la institución.

En total, Maurilio Rodríguez Ocampo trabajó más de 20 años para el IMSS, motivo por el cual hoy recibe una pensión por edad avanzada. Al ser cuestionado sobre la institución, él dijo que la recuerda con agradecimiento y nostalgia, además de que siente orgullo de que algunos de sus hijos y nietos siguieron su camino.

“Ya nos daban nuestros centavitos, era un sueldo seguro, ya no era un trabajo de mañana no hay, tenía sus prestaciones y para curarse con el médico… A mí me dio mucha experiencia en todo lo que me enseñó y aprendí del Seguro Social”, declaró el supercentenario, quien aconsejó a la nueva generación de trabajadores ser honrados y respetuosos.

¿Qué son las pensiones?

La pensión protege al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad.

La pensión protege al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad.

