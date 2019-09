Masturbarse podría ser ilegal; te pueden multar hasta por 5 mil pesos

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Elsa Adané Méndez Álvarez, propuso castigar la masturbación y de aprobarse, esto se podría convertir en un acto ilegal que sería pagado por una multa de hasta 5 mil pesos.

Según señaló la misma diputada panista, el “auto-placer”, es una total deformación de la conducta sexual, la cual, es sólo el inicio de conductas violentas que terminan en abusar sexualmente a mujeres e incluso hombres con el objetivo de satisfacer los deseos de quien comete la masturbación.

En las propias palabras de la panista, Elsa Adané: “La masturbación es el inicio de la deformación de conductas sexuales en los seres humanos, empiezan tocándose y estimulándose, aumentando cada vez más hasta que deriva en una deformación psicológica que los lleva a violar mujeres para satisfacer sus deseos sexuales”.

Dicha propuesta, ha sido bautizada por los internautas y por la panista, como “Ley Anti-Ganso”, misma que no especifica si se castiga a la masburbación femenina o masculina, lo que si se especifica, es que esta acción es acreedora a una multa de hasta 5 mil pesos.

Para que las personas reciban el castigo, el denunciante deberá presenta evidencia audiovisual del acto, o por otro lado, algún oficial de policía deberá atrapar infraganti a la persona que esté masturbándose.

Méndez Álvarez, también se dijo en contra de la Interrupción Legal del Embarazo, por lo que aseguró que es una acción que no está bien.

Tras darse a conocer la posible nueva ley contra la masturbación los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos de ellos, en su mayoría hombres, bromearon con la situación: “Ni modo. De esta no me salvo gggg”.