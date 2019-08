Masacre en Coatzacoalcos desató el terror y ahora, el CIERRE de negocios por miedo

La Masacre en Coatzacoalcos ha desatado el terror en la población y ahora, el de los comerciantes quienes se han visto en la dificil decisión de bajar las cortinas de negocios por miedo a que les suceda algo como al bar "Caballo Blanco" el pasado 27 de agosto.

El panorama que se empiza a ver en Coatzacoalcos, tierra veracruzana, no es ajeno al de muchas partes del país, ahora en la calle llamada Juan Escutia, la cual pertenece a la colonia Benito Juárez Norte, tan solo a cuatro cuadras de donde se originó la masacre que dejó a 29 personas sin vida en el Caballo Blanco, arriba de 40 comercios han cerrado en cerca de 10 calles.

El hecho que bajaran las cortinas los locatarios de Coatzacoalcos no es más que el resultado de las desmedidas y lacerantes extorsiones, cobro de piso entre otros crimenes que los grupos delictivos se han atribuido en el territorio y sus alrededores desde años atrás, sin embargo estos han tomado fuerza.

Incluso hay comerciantes que han basado su vida en el comercio y la bonanza de la que estaba llena Coatzacoalcos, misma que con el paso de los recientes cinco años se ido esfumando, al grado de que muchos porteños han optado por dejar sus raices en búsca de un lugar en el que al menos sientan que no corren tanto peligro.

“hace tres años nos hablaron para extorsionarnos, no hay comerciantes o empresarios que no les hayan hablado para quitarles dinero. Coatza se convirtió en un lugar peligroso para vivir. Los de dinero se van a Puebla o a Mérida, los más jodidos nos quedamos, no tenemos dónde ir”, señala un comerciante.

Contrario a los anteriores, está la otra cara de la moneda, los que quisieran también agarrar sus maletas e ir buscando una nueva oportunidad para empezar de cero, pero la falta de recursos no les permite hacerlo y solo les resta atrincherarse en sus hogares mientras afuera, llueve plomo en las calles de Coatzacoalcos.

Por ahora, tanto los comerciantes como la ciudadanía en general ha tomado sus precauciones, los ha invadido el miedo, por la masacre y han optado en salir lo menos posible de sus casas, ven contristeza como agoniza Coatzacoalcos lentamente, aunque reconocen también que si bien se ha visto afectado el comercio, no ha muerto del todo, pues los sostiene quienes no tienen otra opción más que quedarse en esa ciudad.

Cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz (SSP), tan solo en los últimos tres meses en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz fueron incendiados seis comercios, aunque de ellos el que desató la mayor tragedia fue la masacre en El Caballo Blanco, la cual dejó con 29 muertos y seis heridos.

A decir de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Coatzacoalcos han sido cerrados un aproximado de 5 mil comercios debido a las extorsiones por parte de grupos criminales.

