Más de una 20 periodistas mexicanos eran espiados por el software Pegasus

25 periodistas mexicanos se encuentran en la lista de personas que han sido espiadas a través de sus teléfonos celulares por el software Pegasus, así lo informó, el diario británico The Guardian, uno de 17 medios asociados al Pegasus Project.

Entre los periodistas en México que fueron espiados están Carmen Aristegui, Andrés Villareal, Ismael Bojórquez, Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso, Jorge Carrasco Aráizaga, entonces reportero, Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna.

Defensores de derechos humanos, periodistas y abogados en distintos países son las principales víctimas de espionaje por parte de gobiernos que han utilizado el software espía, según una investigación coordinada por Forbidden Stories, con apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Hace unos días te informamos en La Verdad Noticias sobre el escandaloso caso de este spyware de la firma israelí NSO, pero ahora se ha generado mayor controversia porque más de 15 mil números telefónicos de personas en México estaban en la lista de “personas de interés” de los clientes de NSO desde 2016.

El espionaje a periodistas mexicanos

El espionaje a periodistas ocurre desde hace varios años/Foto: NTV

De acuerdo con los informes, el espionaje a periodistas mexicanos a través de Pegasus ocurre desde hace varios años.

En junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times reveló que en la administración de Enrique Peña Nieto se utilizó este software para intervenir teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Sin embargo, ahora todo se ha vuelto más escandaloso debido a que la lista de personas que eran espiadas es mucho más grande de lo que se creía.

Recordemos que a nivel mundial, las personas que fueron víctimas de este spyware son más de 50 mil, pero México es el país que tenía más teléfonos durante 2016-2017.

¿Qué países usan el software Pegasus?

Diversos gobiernos usaron este software para espiar a miles de personas/Foto: Reporte Indigo

Entre los países que usaron o usan el software Pegasus se encuentran Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México y Ruanda.

De acuerdo con el medio The Guardian, 180 eran los teléfonos de periodistas que estaban incluidos en la lista a nivel global, entre ellos reporteros, editores y ejecutivos del Financial Times, CNN, The New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

Algo que destacó en el informe es que uno de los teléfonos incluidos era el del reportero mexicano Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo de 2017, aunque al día de su muerte no se encontró su teléfono celular, por lo que no se sabe si realmente tenía el spyware en su dispositivo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!