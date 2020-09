Más de mil agricultores se manifiestan en defensa del agua en Chihuahua

Por lo menos mil agricultores del municipio de Delicias en Chihuahua se dieron cita en el Reloj Público de Delicias, para manifestarse en lo que llamaron un movimiento por la defensa nacional del agua.

Los productores de Chihuahua aseguraron que permanecerían en su lucha aunque les congelen las cuentas, incluso Salvador Alcantar quien es el líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), bromeó afirmando que sólo contaba con un monto de 2 mil 500 pesos en la cuenta que le fue bloqueada supuestamente por movimientos sospechosos la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

El líder de los agricultores que se encuentran en manifestación señala que lo que están buscando es lograr un diálogo, trabajar en paz, además de la transparencia en la información de los volúmenes transitados por el Río Bravo, pronunció.

Entre las exigencias de los agricultores de Chihuahua está la retirada del Ejército Mexicano de las presas, además dieron espacio en su manifestación para pedir justicia para Yessica Silva, la mujer que perdió la vida tras un conflicto en el que se señala e investiga a la Guardia Nacional.

“No busco honores ni reconocimiento alguno, he tenido miedo muchas veces pero he logrado mantenerme de pie, les pido por favor que no se rindan”.