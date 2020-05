Más de la mitad de los municipios de SLP cuenta con casos de COVID-19

san luis potosí coronavirus

La Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, dio a conocer que San Luis Potosí (SLP) tiene un incremento de casos confirmados de coronavirus COVID-19 que no cederá en mayo.

“En las últimas 24 horas se presentaron 29 nuevos casos y dos defunciones, estamos en plena contingencia de fase III, si pensamos que esto se acabó, nos equivocamos".

En conferencia de prensa diaria virtual, la funcionaria estatal indicó que la epidemia no ha pasado, "ayer observamos una mayor movilidad de personas, debemos tomar en cuenta que esto no se ha terminado, estamos en fase de contagio, de no tenerlo en cuenta, nuestro sistema de salud podría colapsar".

Autoridades de SLP investigan contagiados de COVID-19

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, dio a conocer que en el estado se incorporan 29 nuevos casos de coronavirus para llegar a 441 de 3 mil 163 estudiados; están pendientes de resultados 193 sospechosos, y el número de decesos subió a 22.

Agregó que 190 casos son de la capital, 53 de Ciudad Valles, 43 de Soledad de Graciano Sánchez, 39 de Tamazunchale, 11 en Santa María del Río, Xilitla y Aquismón, 8 en Cerro de San Pedro y Mexquitic, 7 en Ciudad Fernández, con 4 casos en Matehuala, Villa de Arista, Tamasopo, Tierra Nueva, Villa de Arriaga y Ébano, con 3 Axtla de Terrazas; con dos casos están Huehuetlán, Matlapa, Rioverde, Tancanhuitz, Tamuín y Charcas; y un solo caso en Ciudad del Maíz, Ahualulco, Coxcatlán, Villa de Reyes, Villa de Ramos, Villa Hidalgo, El Naranjo, San Martín, Tampamolón y se incorpora Tanlajás.

“Los 29 casos nuevos se tratan de 11 hombres y 18 mujeres, 8 son de la capital, 3 en Soledad, 1 en Charcas, 1 en Villa de Arriaga, 5 en Ciudad Valles, 2 en Ébano, 1 en Tamuín, 2 Rioverde, 4 en Tamazunchale, 1 en Axtla y uno en Tanlajás; veintisiete se consideran contagio local y dos foráneos.

En cuanto a hospitalización, se tienen 76 personas dentro del Sistema Estatal de Reconversión en Salud; de los que 46 están estables, 18 graves y 16 en estado crítico que pone en riesgo su vida.

Los dos decesos son hombres en el rango de entre 50 y 65 años, uno residente de la capital y otro de Tamasopo, con antecedentes ambos de enfermedades crónicas degenerativas. La ocupación hospitalaria permanece en un 20 por ciento de camas de Covid ocupadas.

En los filtros sanitarios se ha informado a tripulantes de 73 mil vehículos, sobre la importancia del distanciamiento social y medidas de prevención, y se han referido a 121 personas con datos sospechosos a unidades de atención COVID-19.

La Línea 01 800 123 88 88 ha atendido casi 11 mil llamadas, y 2 mil 094 connacionales permanecen en aislamiento voluntario. Para mayor información visitar la página oficial: https://slpcoronavirus.mx/