Más de 200 edificios son clasificados como inhabitables

Autoridades han señalado que estos edificios tendrán una segunda revisión

"Nuestro fondo de previsión de emergencias y nuestro fondo también de desastres, va a dar una ventaja sustancial a los trabajos que vamos a realizar en materia financiera, aquí en la capital de la República" aseveró.

"Hasta ahora los que tenemos colapsados, los que tenemos con derrumbe digamos que la gran mayoría son inmuebles que corresponden a épocas anteriores al 85, pero se está detallando a fin de poder detectar o encontrar algunos que pudieran ser de construcciones recientes".

El, dijo que 243 edificios han sido clasificados como rojos, es decir, se encuentran en condiciones inhabitables, pero no de manera definitiva y no necesariamente ameritan demolición, pues serán sujetos a una segunda revisión. En un balance de daños en las instalaciones delseñaló que hasta el momento 5 mil 832 inmuebles han sido verificados, de los cuales 4 mil 860 fueron calificados como verdes, es decir, son habitables y requerirán reparaciones menores; precisó que 729 están en condición amarilla, o sea, son habitables pero los familiares no necesariamente podrán regresar a sus viviendas de inmediato. Cuestionado sobre las personas damnificadas cuyas viviendas han sido reportadas como inhabitables afirmó que todos serán atendidos, por lo cual están en coordinación con áreas financieras del Gobierno federal y los Gobiernos delegacionales.Respecto a las viviendas que sufrieron colapsos y que son "relativamente nuevas" comentó que la procuraduría capitalina recibirá todas las denuncias ciudadanas y hará la formal investigación de la antigüedad de los inmuebles, tampoco descartó contactar a la Procuraduría Federal del Consumidor y otras autoridades para hacer valer la garantía.Dijo que el certificado de la revisión estructural es el único documento oficial para poder dictaminar las condiciones de un edificio y serán entregadas por autoridades de Protección Civil.