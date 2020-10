Mario Molina, mexicano ganador del premio Nobel de Química murió

A los 77 años de edad perdió la vida, Mario Molina, ganador del premio Nobel de Química 1995, víctima de un infarto.

La Universidad Nacional Autónoma de México lamentó el deceso del distinguido académico e investigador universitario José Mario Molina-Pasquel y Henríquez, nombre completo del Nobel mexicano de Química, nació en 1943 en la Ciudad de México.

El Centro Mario Molina agradeció las muestras de afecto para su esposa, sus hijos y sus hermanos. "El Dr. Mario Molina parte siendo un mexicano ejemplar que dedicó su vida a investigar y a trabajar en favor de proteger nuestro medio ambiente.

Las palabras que marcaron el comunicado fueron: “Será siempre recordado con orgullo y agradecimiento".

¿Quién era?

Mario Molina fue un destacado científico y ganó el Premio Nobel de Química, junto con otros dos científicos por haber descubierto la capa de ozono.

En 1960, su gusto por conocer y experimentar lo llevó a matricularse en la UNAM como ingeniero químico. Posteriormente siguió preparándose en instituciones de Alemania y Estados Unidos, hasta que en 1973 se unió al equipo del profesor Sherwood Sherry Rowland como becario de posdoctorado.

Mario Molina ganó el Premio Nobel de Química 1995.

"Sherry me ofreció una lista de opciones de investigación; el proyecto que más me atrajo consistía en averiguar el destino de ciertos productos químicos industriales muy inertes —los clorofluorocarbones (CFCs)— que se habían estado acumulando en la atmósfera, y que no parecían tener para entonces ningún efecto significativo en el medio ambiente", contó Molina.