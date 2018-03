Marichuy, la independiente que busca ganar desde abajo Agencias / La Verdad Noticias. María de Jesús Patricio presentó ayer su registro para postularse como candidata independiente para las elecciones elecciones presidenciales de México en 2018. Marichuy es una mujer indígena de 53 años que pertenece a la etnia náhuatl de Tuxpan, Jalisco, y es la candidata elegida del Congreso Nacional Indígena (CNI), un organismo que reúne a casi medio centenar de pueblos y tribus de México. Ayer, tras presentarse en el Instituto Nacional Electoral (INE), Marichuy llamó a acabar con el sistema capitalista, "racista y clasista" que a su juicio impera en el país y dijo que no recibirá recursos de las autoridades electorales. "Hay que organizar esos dolores y esas rabias, solamente así vamos a poder salir adelante", dijo María de Jesús Patricio en las instalaciones del INE en la Ciudad de México. Al menos una decena de aspirantes independientes ya presentaron su registro como aspirantes independientes con miras a la elección, en la que Andrés Manuel López Obrador, de MORENA, encabeza los sondeos de opinión. En esos comicios podrán contender candidatos que no estén afiliados a un partido político, y para ello deberán cumplir varios requisitos como juntar un millón de firmas por todo el país. En junio, Marichuy dijo a la AFP que su intención no es reunir las firmas o ganar la presidencia sino aprovechar la oportunidad para "organizar a comunidades (indígenas) vecinas, hermanas".

"No vamos con miras a ocupar el poder, no. Más bien nuestra tirada es llegar abajo, con toda esa gente, recorrer todo el país e ir escuchando la situación que están viviendo", dijo.