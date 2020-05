Mariachis no quieren callar el Día de las Madres; piden que los contraten

Los mariachis en México atraviesan una situación crítica ante la pandemia del Covid-19. El gremio ha reportado pérdidas de más del 80 por ciento desde que comenzó la emergencia sanitaria, por lo que hicieron un llamado a la población para que este Día de las Madres contraten sus servicios, comprometiéndose en acatar todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades federales y estatal, a fin de evitar la propagación del coronavirus.

Mariachis sin trabajo por Covid-19

En Nuevo León, los mariachis señalaron que desde el inicio de la emergencia sanitaria dejaron de contratarlos, e incluso, les cancelaron algunos eventos que tenían programados, lo que les ha afectado gravemente a su economía.

Como cada año, esperaban que llegara el 10 de mayo, ya que es una fecha en la que decenas de personas les pagan para llevar serenatas, pero todas sus expectativas cayeron ante la llegada del Covid-19.

“Comparando años anteriores, por esta fecha ya teníamos enlistados entre 15 y 20 serenatas (para el Día de las Madres) y ahorita no tenemos ni una”, dijo Gerardo González, integrante de una agrupación de mariachi de Monterrey.

Mariachis respetarán medidas sanitarias

En el estado de Puebla, los músicos hicieron un llamado a los ciudadanos para que contraten sus servicios este 10 de mayo, y con ello puedan recuperarse económicamente tras varias semanas de no percibir un pago.

“Sabemos qué hay temor, que muchas personas respecto a las restricciones prefieren no requerir de nuestros servicios, pero les aseguramos que contaremos con las medidas sanitarias pertinentes para que, quienes nos contraten, tengan la tranquilidad de que no habrá problemas por su salud”, aseguró Víctor Méndez, integrante del Mariachi “Imperial” con una existencia de 59 años en la capital poblana.

Agregó que en años anteriores, desde dos días antes y un día después del 10 de mayo, eran contratados para llevar serenatas; sin embargo, debido a la situación sanitaria que se vive actualmente, no tienen ningún evento para esta fecha.

De esta manera, pidieron al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, les permita trabajar el Día de las Madres, al señalar que hasta el momento su gobierno no les ha brindado el apoyo ante la contingencia, como lo ha hecho con otros sectores en la entidad.

Piden a gobierno de Coahuila poder trabajar el 10 de mayo

En tanto, agrupaciones de mariachis del estado de Coahuila se han unido para pedirle al gobierno del estado y del municipio de Torreón, les permitan llevar a cabo las tradicionales serenatas por el Día de Madre, luego de que trascendiera que se endurecerían las medidas de confinamiento a partir de este sábado 9 de mayo.

"Hemos sabido que las autoridades no van a permitir que trabajemos el día 9 por la noche, pero no son fiestas con mucha gente, son serenatas o gallos que las personas les llevan a sus madres y no son reuniones grandes, es por eso que les pedimos a las autoridades que nos den chanza ese día de poder trabajar sin ningún problema. Yo sé que tienen que hacer su trabajo de cuidar lo de la pandemia, pero si vamos a lugares donde no hay mucha gente, pues les pedimos que nos permitan trabajar", expresó Luis Frausto, integrante del mariachi “Zapopan”.

Frausto extendió un agradecimiento para los ciudadanos y su sindicato que han apoyado al gremio con despensas, sin embargo, señaló que necesitan trabajar para solventar gastos de su familia.

Los mariachis confían en que las autoridades les autoricen laborar con la medidas sanitarias, y así recuperarse económicamente.