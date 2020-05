Mariachis en Torreón piden trabajar el 10 de mayo

coronavirus torreon mexico

Mariachis de Torreón han solicitado a las autoridades que les permitan trabajar en las tradicionales serenatas del Día de las Madres, ya que la pandemia del coronavirus COVID-19, ha afectado seriamente su economía.

Luis Frausto, representante del Mariachi Zapopan, declaró que desde que comenzó la contigencia sanitaria del COVI-19, hace mes y medio, les ha ido muy mal en su trabajo, pues hay días que no sacan nada y la mayoría de ellos solo a esos se dedica, de tal manera que se las han visto difícil.

"Hay personas que nos conocen y vienen aquí donde estamos y nos regalan unas despensitas, lo cual se agradece de manera infinita, también nos ha apoyado el sindicato, pero la verdad necesitamos trabajar para cubrir los gastos de nuestras familias".

Todos los días, desde las 19:30 horas, llegan los distintos grupos de mariachis sobre el bulevar Independencia y Mariano López Ortiz, en espera de poder ser contradado, pero estos días si les cae una serenata, con ello "se dan por bien servidos".

"Hemos sabido que las autoridades no van a permitir que trabajemos el día 9 por la noche, pero no son fiestas con mucha gente, son serenatas o gallos que las personas les llevan a sus madres y no son reuniones grandes, es por eso que les pedimos a las autoridades que nos den chanza ese día de poder trabajar sin ningún problema", comentó.

Agregó: "Yo sé que tienen que hacer su trabajo de cuidar lo de la pandemia, pero si vamos a lugares donde no hay mucha gente, pues les pedimos que nos permitan trabajar".

Los mariachis tienen fincadas sus esperanzas de recuperarse un poco en lo económico con el trabajo que por tradición tienen la noche del 9 y madrugada del día 10 de mayo, cuando tienen hasta seis o siete eventos cada grupo de mariachi.

Mariachis de pueblo piden empleo

Agrupaciones de mariachis de la Ciudad de Puebla se dicen desesperados al no recibir contrataciones para el Día de las Madres y señalan, en algunos casos, que desde hace 15 días solo han tenido una contratación para sus servicios.

Víctor Méndez, integrante del Mariachi “Imperial”, reconoció que pese a las restricciones de las autoridades para reunirse en sitios, a manera de fiestas, aseguró que están a la disposición de dar sus servicios.

Aseguró que no son asalariados ni cuentan con apoyo del gobierno para permanecer en casa por lo que esperan ser contratados en los próximos días por el Día de las Madres, una de las fechas más importantes del año.

En otro punto de la ciudad, en el parque conocido como del “Señor de los Trabajos” ubicada sobre la 11 Norte, Humberto, integrante del mariachi “De Mi Tierra”, señaló que en estas fechas por lo menos, ya tenían contratadas cuatro serenatas, pero ahora ni una sola por lo que muestran desesperación por falta de trabajo.