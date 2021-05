María Salguero y su mapa de Feminicidios en México en Google Maps

En 2017, la geofísica María Salguero comenzó a crear su mapa de feminicidios en México en Google Maps, y en poco tiempo su esfuerzo obtuvo cobertura nacional por la relevancia de sus registros.

Según pudo enterarse La Verdad Noticias, Salguero construyó el mapa luego de su experiencia con el mapa nacional de desaparecidos que creó con un grupo de amigos, el cual le permitió observar la cantidad de niñas desaparecidas que luego eran asesinadas.

Afirma que también se vio movida por el hecho de que tanto medios de comunicación como las autoridades federales centraban su atención en los casos la capital. Salguero identificó que las cifras del resto del país crecían, pero no existía un registro preciso sobre los estados con más feminicidios en México.

Así fue como nació la idea de crear su mapa de feminicidios, que se basa principalmente en información publicada en la prensa Su objetivo, según la autora, supone nombrar a las víctimas que nadie más observa y cuyos casos suelen quedar impunes.

Yo te nombro: mapa de feminicidios en México

El mapa de feminicidios en México creado en Google Maps.

Salguero cree que ponerle nombre a los datos permite humanizar el problema que los gobiernos no han podido hacer: visibilizar a las víctimas. Su mapa no sólo da cuenta de los asesinatos contra mujeres que no se ven, también evidencia el grave problema de la errónea tipificación de los delitos.

“Aunque encuentren las causales del feminicidio, aunque encuentren a la chica desnuda y con signos de violencia sexual siempre lo quieren encuadrar en otro delito como violación y homicidio doloso para no tipiicar como feminicidio”, dijo María a Efeminista.

Según ella el problema es que, mientras más se ocultan o ignoran las cifras reales, los gobiernos locales también ocultan su falta de capacidad e ineptitud para resolver el problema y perpetúan la impunidad.

Su mapa de feminicidios en México en Google Maps puede consultarse de forma gratuita. Presenta la información en forma de marcadores que, al hacer clic encima, muestran toda la información disponible y actualizada sobre los casos en todo el país.

Los feminicidios en México y el crimen organizado

María Salguero, autora del mapa de feminicidios en México en Google Maps (Foto: Forbes México).

En entrevista para el diario El País, Salguero resaltó que la violencia contra las mujeres en México muestra patrones graves en las zonas de la nación donde existen disputas entre grupos del crimen organizado. Afirmó que su mapa y los datos que presenta “no sirven de nada sin el contexto de desigualdad en el que se viven”.

Salguera resalta que uno de los factores por los que proliferan los feminicidios es debido a los contextos de violencia que genera el crimen organizado y su entorno machista, en el que las mujeres son vistas como objetos que pueden poseerse, y por las relaciones que generan con los hombres de su entorno.

Salguero indicó que a veces los cuerpos son utilizados por los grupos antagonistas para enviar mensajes a sus adversarios. Ha observado que las víctimas suelen dedicarse al halconeo, mujeres niñas que sirven a los criminales para avisarles sobre incursiones de bandos opuestos.

El mapa de feminicidios en México en Google Maps provee información como los nombres de los agresores, su relación con las víctimas y los detalles del crimen, datos que no registra ni el INEGI no el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

