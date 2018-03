Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¿Y ahora? Margarita Zavala deja el PAN será candidata Independiente Margarita Zavala deja el Partido Acción Nacional y se registrará como candidata independiente para competir por la Presidencia de la República en el 2018. Esto abre el camino para que Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, se afiance como candidato del Frente Ciudadano. El pasado 1 de octubre, los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática se unieron para exigirle a los dirigentes nacionales de los partidos hacer una encuesta ciudadana para definir al candidato del Frente Ciudadano por México. Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles firmaron una misiva a Ricardo Anaya Cortés por el PAN, Alejandra Barrales del PRD y Dante Delgado del Movimiento Ciudadano para que se haga una “elección abierta ciudadana”. “La adopción de esta medida es necesaria para garantizar que nos sometamos al mandato ciudadanos y evitemos orientar a favor de intereses personales o de grupos el actuar del Frente Ciudadanos por México”, escribieron en la carta. En una mesa de discusión realizada por Noticieros Televisa este miércoles, los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales; y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que conforman el Frente Ciudadano, se negaron a revelar quién podría ser su candidato en caso de que la coalición se logre. Ricardo Anaya aseguró que se parte de la base de que el país no va por el camino correcto, por lo que el Frente tiene cinco objetivos centrales: la corrupción, la pobreza y desigualdad, la impunidad, la violencia y la economía de México. “Estamos trabajando fase por fase, no estamos en fase de candidaturas”, indicó. Sobre la elección de un candidato, señaló que el proceso debe ser democrático y estar blindado para que el PRI no se entrometa.

