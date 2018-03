Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Margarita Zavala arremete "No soy la causa de la división del PAN"

La aspirante presidencial dijo que salirse del partido fue una decisión difícil, pero afirmó que ganó "al librarme de una estructura que no deja pasar a los ciudadanos".

Te puede interesar

Margarita Zavala negó ser la causa de la división al interior del PAN, partido al que renunció el viernes para buscar, por la vía independiente, una candidatura rumbo a la elección presidencial de 2018. "Yo no soy la causa de la división, soy el efecto de la división que traemos o la consecuencia de ésta", afirmó en entrevista con Carlos Loret en Mola en el programa Despierta. Consideró que con su renuncia no gana nadie, "pero sí me pone un carril adelante". Reconoció que renunciar al panismo fue una decisión difícil; sin embargo, dijo que ganó "al librarme de una estructura que no deja pasar a los ciudadanos". "La figura de independiente se da cuando los partidos políticos se alejan de los ciudadanos", dijo. La ex panista aseguró que ha trabajado más de dos años y medio y que por ello "tengo más estructura de lo que se imaginan". Criticó las decisiones de Ricardo Anaya como dirigente nacional del PAN, pero dijo que tiene que dejar de hablar de él, pues "necesito conseguir más de 800 mil firmas para una candidatura independiente".