Margarita Zavala acabará con las especulaciones hoy a las 2:00 PM

Margarita Zavala Gómez del Campo va a renunciar a Acción Nacional (PAN) en los próximos días pero antes de que termine el sábado, de acuerdo con dos fuentes consultadas. Por la tarde de este día, en su cuenta de Twitter, Margarita dijo que mañana a las 14:00 horas dará un posicionamiento sobre su presunta salida de Acción Nacional. https://twitter.com/Mzavalagc/status/916009250144636928 Andrés Manuel Lopez Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró que de ser cierta la información de que Margarita Zavala deja el PAN, la decisión sería como correcta.La decisión está tomada desde hace tiempo, y que sólo se está haciendo el último esfuerzo para evitar la renuncia de la ex Primera Dama al partido que hizo Presidente de México a su esposo, Felipe Calderón Hinojosa.Otra fuente confirmó escuetamente la renuncia y dijo que le seguirán las de los senadores Luisa María Calderón, Javier Lozano, Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle.Sin embargo, no está claro que los llamados “senadores calderonistas” la acompañarán al siguiente tramo. También se dice que “tratarán de servir de contrapeso a Ricardo Anaya desde adentro del PAN”. Ernesto Cordero es Presidente del Senado. Fue elegido por la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Zavala parecía no estar de acuerdo con el apoyo priista a quien fuera Secretario de Hacienda en la presidencia de su esposo, Felipe Calderón. Cordero, además, se expresó a favor de José Antonio Meade para la Presidencia de México en días pasados. Esto hace suponer que no todo ese equipo de senadores “disidentes” o “calderonistas” son incondicionales de Zavala, sino un semillero variopinto que medirá las aguas antes de moverse. De acuerdo con otras fuentes, las dirigencias estatales del PAN están con Ricardo Anaya Cortés y casi todos los gobernadores panistas, excepto Miguel Ángel Yunes, de Veracruz. Esto complica todavía más que Zavala y su esposo, Calderón, logren apretar lo suficiente a la presidencia del PAN para lograr la candidatura presidencial. La opción inevitable, entonces, es buscar la vía independiente. Por eso, “la decisión está tomada”. Hoy en la mañana, el periodista Ciro Gómez Leyva dijo que ella “y su equipo de trabajo han decidido renunciar al PAN” con la finalidad de participar en la elección presidencial del 2018 como candidata independiente, a tres días de que venza el plazo para el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).De acuerdo con información de Gómez Leyva, la esposa del ex Presidente Felipe Calderón presentará su renuncia en las próximas horas. El próximo domingo vence el plazo para el registro de los aspirantes independientes, de acuerdo con la convocatoria establecida por el INE. Desde el 11 de septiembre, la autoridad electoral abrió el periodo para la recepción de solicitudes de candidatos independientes y hasta la fecha han acudido siete ciudadanos a entregar sus papeles. Apenas el 3 de octubre la aspirante a la candidatura presidencial de 2018 confirmó la posibilidad de irse como independiente. Se lo dijo a Gómez Leyva. La aspirante a la Presidencia indicó que dentro hay reglas “inequitativas o la incertidumbre que da la falta de reglas democráticas, que están haciendo ver que se controlan muchas candidaturas”, citó Grupo Fórmula.Ese 3 de octubre fue el último día en el que Margarita Zavala, con 1.13 millones de seguidores, utilizó su cuenta de Twitter. De acuerdo con el noticiero de Gómez Leyva, no planea dar entrevistas hasta que anuncie su salida del PAN. Ricardo Anaya, presidente del PAN, reveló apenas ayer que se reunió en privado con Zavala esta semana. Según él, le dijo que no son tiempos de definir al candidato presidencial y que el Frente Ciudadano por México, en el que se encuentran PRD y Movimiento Ciudadano, es el que definirá el método de selección.Anaya, como Alejandra Barrales y Dante Delgado promueven la idea de que si se abre la elección a la población, el PRI manipulará el proceso interno para imponer candidato. En el equipo del presidente del PAN se sugiere que, en una elección abierta para la candidatura, lo que hará el PRI es impulsar a Margarita Zavala por encima de Anaya, quien resulta incómodo para el Gobierno federal. Zavala le garantizaría un “trato amable” a Enrique Peña Nieto cuando deje la Presidencia, en reciprocidad con la tranquilidad que disfrutó Calderón Hinojosa a su salida. Eso es lo que se dice en el Frente. No es la primera vez que se menciona la posibilidad de que la señora Zavala deje el PAN. Ella misma ha dicho que podría buscar una “candidatura ciudadana”, es decir, irse como independiente. La esposa del ex Presidente ha dicho durante todo el año que Ricardo Anaya usa al PAN para promoverse y para ser, eventualmente, el candidato del Frente. Aún si Anaya despeja el camino con la salida de Calderón y Zavala, tendría que enfrentarse a un proceso, seguramente interno, en el que jugará Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno.