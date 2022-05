Marchan pidiendo justicia, para las víctimas de la Línea 12 del Metro

Manifestación para exigir justicia a las víctimas de la Línea 12 del Metro

Ciudadanos de distintos pueblos y barrios de Tláhuac e Iztapalapa marcharon este 3 de mayo para recordar a las víctimas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

A un año de la tragedia, ciudadanos recordaron a las 26 víctimas mortales y exigieron la rehabilitación de este transporte con calidad.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Claudia Sheinbaum afirmó que garantiza justicia por el colapso de la Línea 12 del metro, ocurrido en el 2021.

Piden justicia para víctimas de la Línea 12 del Metro

Realizan manifestaciones por el derrumbe de la Línea 12 del Metro

Poco después de las cuatro de la tarde de este 3 de mayo, manifestantes se dieron cita en la estación de Culhuacán de la Línea 12 del Metro, que se encuentra cerrada desde hace un año, para llegar hasta la llamada “zona cero”.

"Una marcha silenciosa y pacífica en memoria de todos aquellos usuarios de la Línea 12 que hace un año ya no pudieron llegar a sus casas", explicó uno de los organizadores.

En dicha marcha participaron al menos 50 personas y el silencio con el que comenzó la manifestación se rompió en diversas ocasiones para invitar a las personas a sumarse a la exigencia que se hace al Gobierno de la CDMX.

Reparación de la Línea 12 del Metro

Con manifestaciones exigen que la reparación de la Línea 12 del Metro se realice con garantía de que no suceda otro colapso.

Manifestantes hacen un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum para que la reparación de la Línea 12 sea con materiales de calidad y tenga la certificación internacional para evitar otros colapsos.

"Que no jueguen con las vidas de los seres humanos y que verifiquen que las constructoras no metan materiales chafas, los usuarios exigimos un peritaje que nos garantice que es seguro abordarlo, el pueblo no les va a perdonar otra falla", expresaron.

La manifestación para exigir justicia para las víctimas de la "Línea 12” del Metro de la CDMX y donde resaltaron que "3 de mayo no se olvida, no fue accidente, fue negligencia" avanzó sin contratiempos.

