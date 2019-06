Marcha contra AMLO: Organizadores no se ponen ni de acuerdo entre ellos

Como muy bien manifestaron los adversarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio inicio la marcha que se realiza en contra de AMLO, sin embargo algo que fue notorio antes iniciar fue que los organizadores no se ponían de acuerdo.

Y es que pese a que el expresidente Vicente Fox Quesada durante un largo tiempo estuvo invitando a participar en la marcha, los verdaderos organizadores no se decidían en iniciarla porque unos querían que Fox participará y otros amenazaron en no avanzar si él estaba presente.

Vestidos de blanco, alrededor de 300 ciudadanos comenzaron con la marcha por la Madero en León, con consignas como “fuera traidor”, “no a la ideología de género” y “no partidos políticos”.

Al momento de llegar a la plaza principal el número de participante incrementó a 500 que a mano alzada reprobaron la gestión del presidente de la república.

Entre los dispuestos a marchar habían personas de todas las edades e incluso quienes tenían muletas.

Sin embargo, el asunto fue que, pese a que algunos de los manifestantes ya habían avanzando, antes de que el expresidente llegará acompañado de Ricardo Alaniz, otros dos organizadores comenzaron a discutir sobre su permanencia.

Ya en la marcha que fue convocada por la organización Chalecos Amarillos, presidida por Alejandra Morán Ramírez, exclamaban a su paso que: “Palacio Nacional no es tuyo. México no es tuyo. La Constitución no es tuya. Y México dice: ya basta”.