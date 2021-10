Marcelo Ebrard y Elon Musk hablaron vía telefónica, esto es lo que trataron

Marcelo Ebrard y Elon Musk han sostenido una conversación por teléfono, el secretario de Relaciones Exteriores, reveló que recibió una llamada del empresario y dueño de Tesla y Space X, para hacerle una solicitud, reactivar las plantas industriales en México que son indispensables para las compañías que dirige.

Ante el acercamiento que ha tenido el gobierno de México con su homólogo estadounidense, Marcelo Ebrard dijo que Musk se ha mostrado interesado en México, por lo que le ha hecho una llamada.

Este hecho fue dado a conocer por el secretario de Relaciones Exteriores para exponer que este tipo de sucesos demuestran el grado de integración que existe entre México y Estados Unidos.

Marcelo Ebrard y Elon Musk hablaron vía telefónica

Así fue la conversación entre Marcelo Ebrard y Elon Musk.

“Un día me habló Elon Musk, de Tesla, y me dijo ‘tienen cerradas plantas que paralizan toda la producción que tenemos en Estados Unidos’. Le dije ‘Ah, ok, mándame la lista’. Yo pensé que iban a ser algunas, pero fueron 127, todas hacen diferentes cosas. Van desde Puebla hasta Chihuahua y muchos otros lugares del país”, relató Ebrard.

Claro que durante la revelación de la llamada con el magnate, el canciller Marcelo Ebrard no dijo cuándo fue realizada dicha llamada, pero puntualizó que sucedió durante la pandemia, ya que fue el momento en que algunas actividades económicas, como la producción industrial, no funcionarán con normalidad.

México y EU se reúnen para hablar de cambio climático

México tiene muchas cosas que proponerle a Estados Unidos y la llamada de Marcelo Ebrard y Elon Musk es un ejemplo.

La conversación entre Marcelo Ebrard y Elon Musk no ha sido la única, ya que el pasado 18 de octubre, el canciller mexicano se reunió con John Kerry, delegado del presidente estadounidense Joe Biden para el combate al cambio climático.

El encuentro se llevó a cabo en Tabasco previo al encuentro de Kerry con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le presentó el programa Sembrando Vida con el objetivo de mostrar los avances de la implementación de éste con miras a que EU pueda ponerlo en marcha en Guatemala, Honduras y El Salvador.

México y Elon Musk

Elon Musk busca colocar internet satelital en México.

El magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Musk, es cofundador de empresas como PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Pero además es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI.

No es la primera vez que Musk muestra interés por entrar al mercado mexicano para ofrecer su servicio de internet satelital inalámbrico StarLink, sin embargo, esa marca ya está registrada en México por StarGroup, empresa mexicana que está defendiendo el registro de su marca StarLink contra el magnate.

Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concedió a la compañía de Musk un permiso para comercializar su servicio de internet satelital en México. La situación es que la la mexicana StarGroup registró el nombre de StarLink desde 2015 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este tema se dio luego que se revelara la llamada telefónica entre Marcelo Ebrard y Elon Musk

