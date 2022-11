Marcelo Ebrard pide aficionados mexicanos en Qatar ‘portarse bien’

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard hizo un llamado a los más de 40 mil mexicanos asistentes a la Copa del Mundo a celebrarse en Qatar, a ‘portarse bien’.

Lo anterior en el marco de la inauguración del Centro México Qatar (CMQ), lugar que auxiliará a los miles de aficionados que asistirán a la justa mundialista.

El canciller no perdió la oportunidad de hablar sobre los connacionales que se volvieron virales en las redes sociales por meter bebidas etílicas a tierras qataríes a pesar de las múltiples restricciones por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el Estado de Qatar.

Habrá 40 mil aficionados en Qatar: Marcelo Ebrard

Se estiman 40 mil mexicanos asistentes a la Copa del Mundo

Ebrard Casaubón mencionó ante la prensa mexicana que se encuentra en la sede mundialista que el aficionado que metió alcohol a Qatar no representa “la imagen de México”, por lo que hizo un llamado a los mexicanos que acudan al Mundial seguir las normas y leyes con las que se rige el país del Medio Oriente.

“Esas acciones no nos califican, ni son nuestra imagen, México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros. En Qatar hay de todo, se puede comprar, hay que respetar”, comentó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, hace unos días, en redes sociales se hizo viral la imagen de un aficionado de la Selección Mexicana metiendo una botella de alcohol a Qatar, a pesar de que eso está prohibido.

Fue desde TikTok donde un usuario identificado como Ricardo (@ricardo84256) compartió un clip en donde se puede observar como un turista mexicano camina por uno de los aeropuertos de Qatar mientras trae en su mano de forma inocente una playera de México.

Sin embargo, al acercarse a la cámara, movió un poco el jersey de la selección para enseñar que tenía oculta una botella de alcohol. Aunque el audiovisual que contaba con la descripción: “Traficando alcohol a Qatar” duró tan solo 25 segundos, el video rápidamente alcanzó más de 400 mil vistas.

